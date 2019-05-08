Авиакатастрофа в аэропорту Мьянмы: пассажирский самолет развалился на части (фото)

В аэропорту Янгона в Мьянме разбился пассажирский самолет. Он выполнял рейс из Бангладеш. На борту авиалайнера находились 33 пассажира.

Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. Пока неизвестно, есть ли в результате инцидента жертвы. По информации The Myanmar Times, несколько человек, включая пилота, получили незначительные ранения.

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По предварительной информации инцидент произошел во время посадки самолета. Причиной могли послужить неблагоприятные погодные условия.





Потерпевший член экипажа, фото 18+

Сейчас аэропорт в Янгоне, где разбился пассажирский самолет, закрыт. По информации местных СМИ, из-за сильного дождя несколько самолетов не могут приземлиться и кружат вблизи аэропорта.



Потерпевших забирают "скорые"



Разрушенный самолет

Seeing this pic of @BimanAirlines at #Yangon International Airport on social media - it crashed on the runway - local news outlets report. #Myanmar pic.twitter.com/6Oc1YopBGe — Cape Diamond (@cape_diamond) 8 мая 2019 г.

Отметим, что вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет. Во время посадки у авиалайнера загорелось хвостовое отделение. В результате этой авиакатастрофы погиб 41 человек, среди них – 2 детей. По словам членов экипажа и пассажиров, в самолет во время полета попала молния, поэтому было принято решение провести экстренную посадку авиасудна.