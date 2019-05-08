Авіакатастрофа в аеропорту М’янми: пасажирський літак розвалився на частини (фото)

В аеропорту Янгона у М’янмі розбився пасажирський літак. Він виконував рейс із Бангладеш. На борту авіалайнера перебували 33 пасажири.

Літак Bombardier Dash 8 Q400 з’їхав зі злітно-посадкової смуги і розвалився на декілька частин. Наразі невідомо, чи є в результаті інциденту жертви. За інформацією The Myanmar Times, деякі пасажири та пілот отримали поранення. За непідтвердженою інформацією, одна людина перебуває у критичному стані, щонайменше, 17 осіб госпіталізували.

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Інцидент трапився під час посадки літака. Причиною могли послужити несприятливі погодні умови.





Постраждалий член екіпажу, фото 18+

Sri Lankans in Laos, sad to here a "Biman" the national flag carrier of Bangladesh (S2-AGQ) has crashed this evening on the runway at Yangon International Airport.



Fortunately, there are no fatalities so far. No information on the number of injuries was immediately available. pic.twitter.com/1ZLEtzCere — Sri Lanka in Laos (@LKHCVTE) 8 мая 2019 г.

Наразі аеропорт в Янгоні закритий. Сам літак лежить на фюзеляжі на траві неподалік від злітно-посадкової смуги. За інформацією місцевих ЗМІ, через сильний дощ декілька літаків не можуть приземлитися та кружляють поблизу летовища.



Постраждалих забирають "швидкі"



Розбитий літак

All 33 passengers & crews injured as an aircraft of #BangladeshAirlines skidded off the runway of #YangonAirport in #Myanmar this evening. All are injured more or less but no one in critical state, #Bangladesh High Commissioner in Yangon Manjurul Karim Chowdhury says pic.twitter.com/5LBOSuIQxj — Nadim Mahmud (@nadscoop) 8 мая 2019 г.

Seeing this pic of @BimanAirlines at #Yangon International Airport on social media - it crashed on the runway - local news outlets report. #Myanmar pic.twitter.com/6Oc1YopBGe — Cape Diamond (@cape_diamond) 8 мая 2019 г.

Що відомо про літак Dash 8 Q400? Це – двомоторний ближньомагістральний військово-транспортний, пасажирський літак, що випускає канадська авіабудівна компанія Bombardier Aerospace. Від 1996 року літак носить позначення Q – походить від англійського слова "тихий" (Quiet– 24 канал), завдяки встановленій системі активного шумозаглушення. Вона розроблена для зниження рівня шуму в салоні літака і зниження вібрації до рівня турбореактивних авіалайнерів.



Станом на 30 вересня 2016 року збудовано 1202 літака Bombardier DHC-8 усіх модифікацій.



Станом на 15 березня 2019 року в результаті авіакатастроф і серйозних аварій було втрачено 30 літаків DHC-8 різних модифікацій. Всього в результаті цих інцидентів загинуло 179 осіб.

Зазначимо, що ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів літак. Під час посадки в авіалайнера загорілося хвостове відділення. У результаті цієї авіакатастрофи загинула 41 людина, серед них – 2 дітей. За словами членів екіпажу і пасажирів, в літак під час польоту влучила блискавка, тому було прийняте рішення провести екстрену посадку авіасудна.