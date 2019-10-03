11:55
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Авиакатастрофа в "Шереметьево": в трагедии обвинили пилота, но он выдвигает свою версию

      82 Читати новину українською
      Авиакатастрофа в Шереметьево"
      Авиакатастрофа в Шереметьево" / Фото из соцсетей

      Ужасная трагедия случилась в мае в московском аэропорту "Шереметьево". Там аварийно сел и загорелся пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск, погиб 41 человек. Основным виновником следствие считает пилота судна Дениса Евдокимова.

      Ему объявили обвинения в гибели по неосторожности 41 пассажира самолета Sukhoi Superjet 100. Впрочем, мужчина эти обвинения отвергает и выдвигает свою версию событий. Об этом информирует "Коммерсант".

      Авиакатастрофа в "Шереметьево": Задохнулись, даже не успев отстегнуть ремни: новые подробности пожара в самолете

      По версии следствия, посадку самолета Евдокимов делал с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей, к тому же с большим углом атаки, это привело к тому, что борт начал подпрыгивать и ударяться о взлетно-посадочную полосу.

      Пилот с этим не согласился и заявил: Sukhoi Superjet 100 вел себя "некорректно" во время посадки. В частности, не работала бортовая ручка управления или джойстик, заменяющий в самолете штурвал.

      Массовую гибель людей Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике мог открыть задние двери в салоне. Поскольку для эвакуации использовали другие двери, сильный воздушный поток мог "раздуть" пламя. Пилот уверяет: прочный корпус самолета мог долго выдерживать высокую температуру и дать возможность пассажирам выбраться из него.

      Следственные действия продолжались два с половиной часа. В результате Евдокимова отпустили под подписку о невыезде.

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?
      Вечером, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост.
      9 пострадавших госпитализировали, среди них была украинка.
      Всего в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, из них – двое детей. Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

      Авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево": видео

       

      blog_ava
      Главные новости 2 октября: протесты против формулы Штайнмайера, разведение войск на Донбассе
      сегодня
      1750
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Аварии и ДТП Жертвы Новости России авиация Авиакатастрофа в Шереметьево
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сегодня , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 3447
      Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      169
      Новый раунд российско-украинской войны
      2 октября , 23:45 Новый раунд российско-украинской войны
      Антон Голобородько 578
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 октября , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 1244
      Журналистов "поливали бараньей кровью", а онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      2 октября , 22:00 Журналистов "поливали бараньей кровью", а онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 960
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук