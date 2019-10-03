Авиакатастрофа в "Шереметьево": в трагедии обвинили пилота, но он выдвигает свою версию

Ужасная трагедия случилась в мае в московском аэропорту "Шереметьево". Там аварийно сел и загорелся пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск, погиб 41 человек. Основным виновником следствие считает пилота судна Дениса Евдокимова.

Ему объявили обвинения в гибели по неосторожности 41 пассажира самолета Sukhoi Superjet 100. Впрочем, мужчина эти обвинения отвергает и выдвигает свою версию событий. Об этом информирует "Коммерсант".

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По версии следствия, посадку самолета Евдокимов делал с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей, к тому же с большим углом атаки, это привело к тому, что борт начал подпрыгивать и ударяться о взлетно-посадочную полосу.

Пилот с этим не согласился и заявил: Sukhoi Superjet 100 вел себя "некорректно" во время посадки. В частности, не работала бортовая ручка управления или джойстик, заменяющий в самолете штурвал.

Массовую гибель людей Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике мог открыть задние двери в салоне. Поскольку для эвакуации использовали другие двери, сильный воздушный поток мог "раздуть" пламя. Пилот уверяет: прочный корпус самолета мог долго выдерживать высокую температуру и дать возможность пассажирам выбраться из него.

Следственные действия продолжались два с половиной часа. В результате Евдокимова отпустили под подписку о невыезде.

Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?

Вечером, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост.

9 пострадавших госпитализировали, среди них была украинка.

Всего в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, из них – двое детей. Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

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