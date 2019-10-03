Авіакатастрофа в "Шереметьєво": у трагедії звинуватили пілота, але він висуває свою версію

Жахлива трагедія трапилася у травні в московському аеропорту "Шереметьєво". Там аварійно сів і загорівся пасажирський літак, що виконував рейс до Мурманська, загинула 41 людина. Основним винуватцем слідство вважає пілота судна Дениса Євдокимова.

Йому оголосили звинувачення у загибелі з необережності 41 пасажира літака Sukhoi Superjet 100. Втім, чоловік ці обвинувачення відкидає та висуває свою версію подій. Про це інформує "Коммерсант".

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За версією слідства, посадку літака Євдокимов робив з перевищенням вертикальної і горизонтальної швидкостей, до того ж з великим кутом атаки, це призвело до того, що борт почав підстрибувати та вдарятися об злітно-посадкову смугу.

Пілот з цим не погодився та заявив: Sukhoi Superjet 100 поводився "некоректно" під час посадки. Зокрема, не працювала бортова ручка управління чи джойстик, що заміняє у літаку штурвал.

Масову загибель людей Євдокимов пояснив тим, що хтось у паніці міг відкрити задні двері в салоні. Оскільки для евакуації використовували інші двері, сильний повітряний потік міг "роздути" полум’я. Пілот запевняє: міцний корпус літака міг довго витримувати високу температуру та дати можливість пасажирам вибратися із нього.

Слідчі дії тривали дві з половиною години. В результаті Євдокимова відпустили під підписку про невиїзд.

Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст.

9 потерпілих госпіталізували, серед них була українка.

Загалом внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

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