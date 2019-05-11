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      Задихнулись, навіть не встигнувши відстебнути ремені: нові подробиці пожежі в "Шереметьєво"

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      Авіакатастрофа в "Шереметьєво"
      Авіакатастрофа в "Шереметьєво" / Фото з відкритих джерел

      Під час авіакатастрофи у російському аеропорту "Шереметьєво" більшість пасажирів, які перебували у хвості літака, задихнулись чадним газом, не встигнувши відстебнути паски безпеки.

      Основна версія, чому багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися, – спроби пасажирів бізнес-класу дістати з багажних полиць ручну поклажу – не підтвердилась, повідомили правоохоронні органи російському агентству ТАСС

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      Із хвоста літака врятувались тільки ті люди, які перейшли у передню частину літака ще до того, як він зупинився. 

      Про те, як відбувалась евакуація з літака, який охопив вогонь, читайте у розповіді пасажира, який вижив.

      Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. 9 потерпілих госпіталізували, серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

      Рейс виконувався на лайнері Sukhoi Superjet 100, який раніше потрапляв у низку інших аварійних ситуацій:

      • Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцять годин через технічний збій.
      • Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

      Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати

       

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      Теги: Новини Росії Авіакатастрофа в Шереметьєво Жертви Пожежа Надзвичайні ситуації
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