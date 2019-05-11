Задохнулись, даже не успев отстегнуть ремни: новые подробности пожара в "Шереметьево"

Во время авиакатастрофы в российском аэропорту "Шереметьево" большинство пассажиров, которые находились в хвосте самолета, задохнулись угарным газом, не успев отстегнуть ремни безопасности.

Основная версия, почему многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, – попытки пассажиров бизнес-класса достать из багажных полок ручную кладь – не подтвердилась, сообщили правоохранительные органы российскому агентству ТАСС.

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С хвоста самолета спаслись только те люди, которые перешли в переднюю часть самолета еще до того, как он остановился.

О том, как происходила эвакуация из самолета, охваченного огонь, читайте в рассказе пассажира, который выжил.

Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?

Вечером, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. 9 пострадавших

госпитализировали, среди них есть украинка. Два человека – в тяжелом состоянии в реанимации. Всего в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, из них – двое детей. Сейчас основной версией трагедии является ошибка пилотов.

Рейс выполнялся на лайнере Sukhoi Superjet 100, который ранее попадал в ряд других аварийных ситуаций:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Авиакатастрофа в "Шереметьево": все, что следует знать