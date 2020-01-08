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      Авиакатастрофа в Тегеране: "Киевстар" отменил плату за звонки в Иран

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      Авиакатастрофа в Тегеране / Getty images

      Крупнейший национальный оператор "Киевстар" не будет взимать средства за звонки на номера мобильной или фиксированной связи в Иране.

      Пресс-служба оператора на своей странице в фейсбук сообщила, что бесплатно звонить в Иран можно с 8 по 10 января 2020 года.

      О главном: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Кроме этого, компания выразила соболезнования семьям погибших пассажиров рейса PS 752 Тегеран – Киев, который разбился в Иране.

      Что известно об авиакатастрофе в Иране?Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752, на борту которого находились 176 человек, разбился вскоре после вылета из аэропорта "Имама Хомейни" в Тегеране. Все его пассажиры и экипаж погибли. По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди пассажиров было 2 украинцев.

      Примерно в 4:30 утра по киевскому времени авиасудно вылетело из столицы Ирана в киевский "Борисполь". И уже через две минуты после взлета – упало. По словам представителей местного аэропорта, причиной крушения стали технические неисправности, а именно – возгорание двигателя. В МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть другая.

      В Иране разбился украинский самолет: предварительные причины авиакатастрофы
      сегодня
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Техно Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины
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