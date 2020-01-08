Авіакатастрофа у Тегерані: "Київстар" скасував плату за дзвінки в Іран

Найбільший національний оператор "Київстар" не стягуватиме кошти за дзвінки на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані.

Пресслужба оператора на свої сторінці у фейсбук повідомила, що безкоштовно дзвонити в Іран українці можуть з 8 до 10 січня 2020 року.

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Окрім цього, компанія висловила співчуття сім’ям загиблих пасажирів рейсу PS 752 Тегеран – Київ, що розбився в Ірані.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані?Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752, на борту якого перебували 176 людей, розбився незабаром після вильоту з аеропорту "Імама Хомейні" в Тегерані. Усі його пасажири та екіпаж загинули. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед пасажирів було 2 українців.



Приблизно о 4:30 ранку за київським часом авіасудно вилетіло зі столиці Ірану до київського "Борисполя". І вже за дві хвилини після зльоту – впало. За словами представників місцевого аеропорту, причиною авіатрощі стали технічні несправності, а саме – займання двигуна. У МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша.