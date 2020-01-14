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      Авиакатастрофа вблизи Тегерана: Зеленский в третий раз поговорил с Трюдо

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      Зеленский и Трюдо третий раз поговорили о катастрофе в Иране / dt.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор относительно авиакатастрофы в Иране. Трюдо попросил украинского президента содействовать диалогу с иранскими властями по идентификации тел погибших.

      О разговоре лидеров двух стран сообщили на сайте Президента Украины.

      Обратите внимание: Авиакатастрофа МАУ: президент Ирана заявил, что узнал о сбитии самолета от армии

      Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране,
      – подчеркнул Зеленский.

      Так президент ответил на просьбу Трюдо помочь в переговорах с властями Ирана по идентификации и возвращению на родину тел погибших, среди которых есть граждане Канады.

      Президент Украины пообещал оказать "логистическое содействие" после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

      Лидеры государств и в дальнейшем будут координировать усилия для обеспечения международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

      В предыдущем разговоре Зеленский и Трюдо договорились о тесном сотрудничестве в обмене информацией и уменьшении спекуляций относительно катастрофы.

      авіакатастрофа
      Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Владимир Зеленский Новости политики Иран МАУ Канада Джастин Трюдо
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