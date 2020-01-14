Авиакатастрофа вблизи Тегерана: Зеленский в третий раз поговорил с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор относительно авиакатастрофы в Иране. Трюдо попросил украинского президента содействовать диалогу с иранскими властями по идентификации тел погибших.
О разговоре лидеров двух стран сообщили на сайте Президента Украины.
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Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране,
– подчеркнул Зеленский.
Так президент ответил на просьбу Трюдо помочь в переговорах с властями Ирана по идентификации и возвращению на родину тел погибших, среди которых есть граждане Канады.
Президент Украины пообещал оказать "логистическое содействие" после завершения необходимых формальных процедур в Иране.
Лидеры государств и в дальнейшем будут координировать усилия для обеспечения международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.
В предыдущем разговоре Зеленский и Трюдо договорились о тесном сотрудничестве в обмене информацией и уменьшении спекуляций относительно катастрофы.
Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала