Авиакатастрофа вблизи Тегерана: Зеленский в третий раз поговорил с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор относительно авиакатастрофы в Иране. Трюдо попросил украинского президента содействовать диалогу с иранскими властями по идентификации тел погибших.

О разговоре лидеров двух стран сообщили на сайте Президента Украины.

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Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране,

– подчеркнул Зеленский.

Так президент ответил на просьбу Трюдо помочь в переговорах с властями Ирана по идентификации и возвращению на родину тел погибших, среди которых есть граждане Канады.

Президент Украины пообещал оказать "логистическое содействие" после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Лидеры государств и в дальнейшем будут координировать усилия для обеспечения международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

В предыдущем разговоре Зеленский и Трюдо договорились о тесном сотрудничестве в обмене информацией и уменьшении спекуляций относительно катастрофы.



Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала