22:31
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, сьогодні
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Авіакатастрофа поблизу Тегерана: Зеленський втретє поговорив із Трюдо

      236 Читать новость на русском
      Зеленський і Трюдо втретє поговорили про катастрофу в Ірані / dt.ua

      Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели третю телефонну розмову щодо авіакатастрофи в Ірані. Трюдо попросив українського президента сприяти діалогу з іранською владою щодо ідентифікації тіл загиблих.

      Про розмову лідерів двох країн повідомили на сайті Президента України.

      Зверніть увагу: Авіакатастрофа МАУ: президент Ірану заявив, що дізнався про збиття літака від армії

      Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані,
      – наголосив Зеленський.

      Так президент відповів на прохання Трюдо допомогти у перемовинах з владою Ірану щодо ідентифікації та повернення на Батьківщину тіл загиблих, серед яких є громадяни Канади.

      Президент України пообіцяв надати "логістичне сприяння" після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

      Лідери держав й надалі координуватимуть зусилля для забезпечення міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

      У попередній розмові Зеленський і Трюдо домовилися про тісну співпрацю в обміні інформацією та зменшенні спекуляцій щодо катастрофи.

      авіакатастрофа
      Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      сьогодні
      14176
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Володимир Зеленський Новини політики Джастін Трюдо Канада МАУ Іран
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:22 Головні новини 14 січня: арешт підозрюваних у збитті літака МАУ, Венедіктова вже не депутатка
      Ірина Вихрущ 55
      сьогодні , 22:00 Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств
      ProZorro 243
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18389
      сьогодні , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      520
      сьогодні , 20:30 Газовый компромисс Украины и России: кому пришлось идти на уступки
      Сергій Фурса 485
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук