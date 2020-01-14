Авіакатастрофа поблизу Тегерана: Зеленський втретє поговорив із Трюдо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели третю телефонну розмову щодо авіакатастрофи в Ірані. Трюдо попросив українського президента сприяти діалогу з іранською владою щодо ідентифікації тіл загиблих.

Про розмову лідерів двох країн повідомили на сайті Президента України.

Зверніть увагу: Авіакатастрофа МАУ: президент Ірану заявив, що дізнався про збиття літака від армії

Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані,

– наголосив Зеленський.

Так президент відповів на прохання Трюдо допомогти у перемовинах з владою Ірану щодо ідентифікації та повернення на Батьківщину тіл загиблих, серед яких є громадяни Канади.

Президент України пообіцяв надати "логістичне сприяння" після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Лідери держав й надалі координуватимуть зусилля для забезпечення міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

У попередній розмові Зеленський і Трюдо домовилися про тісну співпрацю в обміні інформацією та зменшенні спекуляцій щодо катастрофи.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу