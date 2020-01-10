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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Ірані: Зеленський знову поговорив з Трюдо

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      Володимир Зеленський

      Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном зі прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За останній час це вже їхня друга телефонна розмова. Знову її темою стала ситуація щодо розслідування причин катастрофи українського літака в Ірані.

      Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, Зеленський і Трюдо погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів щодо обміну даними. Також сторони заявили, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування.

      Важливо! Український літак МАУ біля Тегерану збила іранська ракета, – Трюдо

      Зеленський, зі свого боку, повідомив Зеленський повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами. Так, 10 січня він мав розмову з державним секретарем США Майком Помпео та зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні.

      За його словами, українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

      Крім того, український гарант підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та чорних скриньок.

      Загалом внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані загинули 167 осіб, зокрема 63 громадянина Канади (це друге найбільше число загиблих після громадян Ірану). Усі канадійці поверталися на Батьківщину з пересадкою у Києві, оскільки так виходило дешевше.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

      авіакатастрофа мау іран причини трагедії
      Основні версії авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Детальніше! Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      катастрофа українського літака в ірані: хроніка останніх подій
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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Канада Володимир Зеленський Президент України Джастін Трюдо Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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