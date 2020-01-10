Катастрофа МАУ в Ірані: Зеленський знову поговорив з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном зі прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За останній час це вже їхня друга телефонна розмова. Знову її темою стала ситуація щодо розслідування причин катастрофи українського літака в Ірані.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, Зеленський і Трюдо погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів щодо обміну даними. Також сторони заявили, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування.

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Зеленський, зі свого боку, повідомив Зеленський повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами. Так, 10 січня він мав розмову з державним секретарем США Майком Помпео та зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні.

За його словами, українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Крім того, український гарант підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та чорних скриньок.

Загалом внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані загинули 167 осіб, зокрема 63 громадянина Канади (це друге найбільше число загиблих після громадян Ірану). Усі канадійці поверталися на Батьківщину з пересадкою у Києві, оскільки так виходило дешевше.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.



Основні версії авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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