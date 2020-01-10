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      Катастрофа МАУ в Иране: Зеленский снова поговорил с Трюдо

      85 Читати новину українською
      Владимир Зеленский

      Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. За последнее время это уже их второй телефонный разговор. Снова его темой стала ситуация по расследованию причин катастрофы украинского самолета в Иране.

      Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, Зеленский и Трюдо согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров по обмену данными. Также стороны заявили, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

      Важно! Украинский самолет МАУ возле Тегерана сбила иранская ракета, - Трюдо

      Зеленский, со своей стороны, сообщил Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами. Так, 10 января он имел разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.

      По его словам, украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

      Кроме того, украинский гарант подтвердил, что иранская сторона содействует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и черным ящикам.

      Всего в результате катастрофы самолета МАУ в Иране погибли 167 человек, в том числе 63 гражданина Канады (это второе наибольшее число погибших после граждан Ирана). Все канадцы возвращались на Родину с пересадкой в Киеве, поскольку так выходило дешевле.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевший крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
      • В СНБО заявили про 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.

      авіакатастрофа мау іран причини трагедії
      Основные версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Подробнее! Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Катастрофа украинского самолета в Иране: хроника последних событий

       

      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      10 января
      87993
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Джастин Трюдо Президент Украины Владимир Зеленский Канада Авиакатастрофа МАУ в Иране
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