Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: как мог повлиять вылет с задержкой
В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, вылетевший с задержкой. Могло ли это стать причиной катастрофы узнавали в прямом эфире 24 канала.
Военный эксперт Юрий Руденко подтвердил, что самолет МАУ вылетел с задержкой, поэтому это могло сбить иранских военных с толку. Эту информацию можно проверить в открытых источниках, где указано, что между 5:15 и 7:15 утра не было запланировано никаких вылетов.
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"Соответственно, если была какая-то задержка вылета, гражданские должны были сообщить военным. Если где-то эта информация не была передана, то расчеты воздушной обороны не ожидали появления какого-либо борта, который там появился. Его можно было считать враждебным", – рассказал Юрий Руденко.
Также он напомнил, что не стоит забывать – все случилось в ночь после того, как Иран атаковал базу США в Ираке и соответственно логично было ожидать контрудара.
Смотрите видео: комментарий эксперта по авиакатастрофе МАУ в Иране
Кратко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Самолет с украинскими спасателями и экспертами прибыл в Иран в ночь на 9 января.
- Украинские эксперты рассматривают 4 версии крушения. Среди них – возможное поражение российской ракетой.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпевший крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- По данным источников редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, украинская комиссия по расследованию катастрофы не обнаружила следов пожара на двигателях самолета. Версию неисправности двигателей пока не подтверждают.
- США предложили Украине помощь в расследовании причин авиакатастрофы в Иране.
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