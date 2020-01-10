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      Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: как мог повлиять вылет с задержкой

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      Самолет МАУ разбился в Иране ночью 8 января / Getty Images

      В Иране разбился самолет Международных авиалиний Украины, вылетевший с задержкой. Могло ли это стать причиной катастрофы узнавали в прямом эфире 24 канала.

      Военный эксперт Юрий Руденко подтвердил, что самолет МАУ вылетел с задержкой, поэтому это могло сбить иранских военных с толку. Эту информацию можно проверить в открытых источниках, где указано, что между 5:15 и 7:15 утра не было запланировано никаких вылетов.

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      "Соответственно, если была какая-то задержка вылета, гражданские должны были сообщить военным. Если где-то эта информация не была передана, то расчеты воздушной обороны не ожидали появления какого-либо борта, который там появился. Его можно было считать враждебным", – рассказал Юрий Руденко.

      Также он напомнил, что не стоит забывать – все случилось в ночь после того, как Иран атаковал базу США в Ираке и соответственно логично было ожидать контрудара.

      Смотрите видео: комментарий эксперта по авиакатастрофе МАУ в Иране

      Кратко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      причини авіакатастрофи
      Версии причин авиакатастрофы / Инфографика 24 канала
       

      В сети показали, как ракета сбивала самолет МАУ в Иране: видео реконструкции
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости США Иран Жертвы Ирак авиация
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