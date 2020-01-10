Авіакатастрофа українського літака в Ірані: як міг вплинути виліт із затримкою

В Ірані розбився літак Міжнародних авіаліній України, який вилетів із затримкою. Чи могло це стати причиною катастрофи дізнавалися в прямому ефірі 24 каналу.

Військовий експерт Юрій Руденко підтвердив, що літак МАУ вилетів із затримкою, тому це могло збити іранських військових з пантелику. Цю інформацію можна перевірити у відкритих джерелах, де вказано, що між 5:15 і 7:15 ранку не було заплановано жодних вильотів.

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"Відповідно, якщо була якась затримка вильоту, цивільні мали повідомити військових. Якщо десь ця інформація не була передана, то розрахунки повітряної оборони не очікували появи будь-якого борту, який там з’явився. Його можна було вважати ворожим", – розповів Юрій Руденко.

Також він нагадав, що не варто забувати – усе сталося в ніч після того, як Іран атакував бази США в Іраку і відповідно логічно було очікувати контрудару.

Дивіться відео: коментар експерта щодо авіакатастрофи МАУ в Ірані

Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані



Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу

