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      Авіакатастрофа українського літака в Ірані: як міг вплинути виліт із затримкою

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      Літак МАУ розбився в Ірані вночі 8 січня / Getty Images

      В Ірані розбився літак Міжнародних авіаліній України, який вилетів із затримкою. Чи могло це стати причиною катастрофи дізнавалися в прямому ефірі 24 каналу.

      Військовий експерт Юрій Руденко підтвердив, що літак МАУ вилетів із затримкою, тому це могло збити іранських військових з пантелику. Цю інформацію можна перевірити у відкритих джерелах, де вказано, що між 5:15 і 7:15 ранку не було заплановано жодних вильотів.

      Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      "Відповідно, якщо була якась затримка вильоту, цивільні мали повідомити військових. Якщо десь ця інформація не була передана, то розрахунки повітряної оборони не очікували появи будь-якого борту, який там з’явився. Його можна було вважати ворожим", – розповів Юрій Руденко.

      Також він нагадав, що не варто забувати – усе сталося в ніч після того, як Іран атакував бази США в Іраку і відповідно логічно було очікувати контрудару.

      Дивіться відео: коментар експерта щодо авіакатастрофи МАУ в Ірані

      Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

      причини авіакатастрофи
      Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу
       

      Непотрібні аналізи, від яких варто відмовитись
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертви Іран Новини США Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Ірак
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