Авіакатастрофа українського літака в Ірані: як міг вплинути виліт із затримкою
В Ірані розбився літак Міжнародних авіаліній України, який вилетів із затримкою. Чи могло це стати причиною катастрофи дізнавалися в прямому ефірі 24 каналу.
Військовий експерт Юрій Руденко підтвердив, що літак МАУ вилетів із затримкою, тому це могло збити іранських військових з пантелику. Цю інформацію можна перевірити у відкритих джерелах, де вказано, що між 5:15 і 7:15 ранку не було заплановано жодних вильотів.
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"Відповідно, якщо була якась затримка вильоту, цивільні мали повідомити військових. Якщо десь ця інформація не була передана, то розрахунки повітряної оборони не очікували появи будь-якого борту, який там з’явився. Його можна було вважати ворожим", – розповів Юрій Руденко.
Також він нагадав, що не варто забувати – усе сталося в ніч після того, як Іран атакував бази США в Іраку і відповідно логічно було очікувати контрудару.
Дивіться відео: коментар експерта щодо авіакатастрофи МАУ в Ірані
Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами прибув в Іран у ніч на 9 січня.
- Українські експерти розглядають 4 версії катастрофи. Серед них – можливе ураження російською ракетою.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- За даними джерел редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, українська комісія розслідування катастрофи не виявила слідів пожежі на двигунах літака. Версію несправності двигунів поки не підтверджують.
- США запропонували Україні допомогу у розслідування причин авіакатастрофи в Ірані.
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