Хотя и самолеты и вертолеты считаются самыми безопасными транспортными средствами, однако за последние годы можно вспомнить немало трагедий, связанных с падениями летательных аппаратов. Собственно, авиакатастрофы случаются значительно реже ДТП, однако их последствия имеют больший резонанс. В этом материале 24 Канала читайте о разбиении не гражданских летательных аппаратов, произошедших за последние годы на территории нашего государства.

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Падение вертолета в Броварах

Об этом инциденте важно знать то, что он случился около 08:10 на улице Симона Петлюры в городе Броварах на Киевщине. В результате этого по состоянию на 16:00, 18 января известно по меньшей мере о 14 погибших, среди них – 1 ребенок. В то же время более двух десятков человек были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями, среди них почти половина – дети, поскольку вертолет ЕС-225 Super Puma разбился неподалеку от детского сада.

Собственно, почти сразу стало известно о том, что на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Падение вертолета вблизи детского сада: смотрите фото из соцсетей и Валентины Полищук (журналистки 24 Канала)

Обратите внимание! По состоянию на 18 января 2023 причины падения этого летательного аппарата выясняют правоохранители. Сейчас СБУ рассматривает несколько версий развития событий, приведших к падению вертолета. Речь идет, в частности, о неисправности аппарата, умышленных действиях заинтересованных лиц и нарушениях правил полета.

Авиакатастрофа в Чугуеве

Вечером 25 сентября 2020 года вблизи Чугуева Харьковской области во время учебных полетов разбился военный самолет Ан-26. Известно, что транспортное средство заходило на посадку около 20:45, однако потеряло высоту, находясь на расстоянии более 1 500 метров над землей.

В результате вспыхнул пожар, который спасатели долгое время укрощали. Всего на борту находились 27 человек: 7 офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета имени Кожедуба.

25 человек погибли сразу, 2 мужчины выжили. Однако впоследствии один мужчина погиб из-за ожогов, которые были не совместимы с жизнью, а второй – Вячеслав Золочевский – получил всю необходимую медицинскую помощь и смог вернуться к относительно нормальной жизни.

Падение самолета Ан-26 на Харьковщине: просматривайте фотографии

В Ровно разбился вертолет Ми-8

В ночь на 30 мая 2019 года военный вертолет Ми-8 во время учебного тренировочного полета в 23:27 потерял связь. Позже оказалось, что он попал в авиакатастрофу.

Погибли 4 члена экипажа, в частности, командир 16-й отдельной бригады армейской авиации сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая базируется в городе Бродах Львовской области.



Вертолет Ми-8 / Фото Минобороны

Самолет Су-27 попал в авиакатастрофу в Винницкой области

2018 года, а именно – 16 октября, в Винницкой области разбился истребитель Су-27 во время международных военных учений "Чистое небо – 2018". Следует отметить, что произошло около 17:00 в районе села Уланов.

Впоследствии в Генштабе ВСУ отметили, что в результате погиб пилот Воздушных сил Соединенных Штатов Америки, а также украинский пилот. То есть погибли два человека.

Как выглядит Су-27: смотрите фото

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Врезка вертолета в телебашню в Кременчуге

Во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-8 в городе Кременчуге Полтавской области. Случилось это 25 января 2018 года. В результате катастрофы погибли 4 члена экипажа, среди них:

командир;

второй пилот;

двое бортинженеров.

Только за полтора года – 12 июня 2019 года – Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами завершило расследование этого дела. В официальном отчете указано, что вертолет столкнулся с растяжкой телебашни ТРК "Визит". После столкновения с препятствием вертолет упал на землю в 146 метрах от точки столкновения, оборвав провода линии электрической передачи вблизи телебашни.

Этот инцидент стал возможным потому, что у пилотов были неправильные координаты этой телебашни, поэтому они просто не знали, где она располагается. Кроме того, увидеть сооружение они не могли из-за плохих погодных условий – то есть тумана.

Авиакатастрофа в Полтавской области: смотрите фотографии

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Падение авиасуда в Хмельницкой области

29 сентября 2017 в селе Берегели Хмельницкой области разбился самолет Л-39 Воздушных сил. Через некоторое время стало известно, что на борту находились два пилота – они погибли.

Тогда предварительно стражи порядка установили, что во время выполнения учебного полета авиасудно потеряло связь в районе Староконстантинова, после чего упало и разбилось. Кроме того, было открыто уголовное производство – было подозрение, что пилоты нарушили правила управления летательным аппаратом.



Летательный аппарат Л-29 / Фото Минобороны

Гибель офицеров в результате катастрофы под Краматорском

Вблизи Краматорска в районе села Малиновка Донецкой области, 26 марта 2017 года разбился вертолет Ми-2. Весь находившийся на борту экипаж погиб. Собственно, речь идет о 5 людях. Это трое членов экипажа и 2 пассажира.

Известно, что летательный аппарат зацепился за линию электропередач, потому и произошла эта авиакатастрофа.



Летательный аппарат Ми-2 / Фото Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ