Авиакомпании начинают отменять рейсы в Казахстан
Источник:24 канал
Мировые авиакомпании заявляют об отмене рейсов в Казахстан. Ранее в СМИ появилась информация, что аэропорт в Алматы захватили протестующие.
Российские телеграм-каналы сообщили о том, что нарушено сообщение между Казахстаном и Россией. В частности, речь идет о рейсах между Москвой и Алматы.
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Свои рейсы уже отменила компания "Белавиа"
Как информирует телеграм-канал "Раньше всех" начала отменять рейсы в Алматы и белорусская авиакомпания "Белавиа". Для полетов в Казахстан будет необходимо специальное разрешение Министерства транспорта Беларуси.
Также пока не будет осуществлять полеты в охваченный протестами казахский город Jazeera Airways. Это кувейтский лоукостер. Также рейсы отменили и "Азербайджанские авиалинии".
Некоторые рейсы откладывают на десятки часов
По сообщению телеграм-канала ORDA, уже более 14 часов задерживают рейс Тбилиси – Алматы. Людям, которые ждут на самолет, советуют пристально следить за расписанием в Тбилисском международном аэропорту. Не исключено, что рейс снова отложат.
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Что происходит в аэропорту Алматы:
- Аэропорт в Алматы захватили протестующие.
- Сотрудников аэропорта эвакуировали.
- До этого времени пассажиров уверяли, что аэропорт охраняет армия и рейсы будут проходить в штатном режиме.
- Также не работает аэропорт в городе Актау.
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