Авиакомпании начинают отменять рейсы в Казахстан

Мировые авиакомпании заявляют об отмене рейсов в Казахстан. Ранее в СМИ появилась информация, что аэропорт в Алматы захватили протестующие.

Российские телеграм-каналы сообщили о том, что нарушено сообщение между Казахстаном и Россией. В частности, речь идет о рейсах между Москвой и Алматы.

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Свои рейсы уже отменила компания "Белавиа"

Как информирует телеграм-канал "Раньше всех" начала отменять рейсы в Алматы и белорусская авиакомпания "Белавиа". Для полетов в Казахстан будет необходимо специальное разрешение Министерства транспорта Беларуси.

Также пока не будет осуществлять полеты в охваченный протестами казахский город Jazeera Airways. Это кувейтский лоукостер. Также рейсы отменили и "Азербайджанские авиалинии".

Некоторые рейсы откладывают на десятки часов

По сообщению телеграм-канала ORDA, уже более 14 часов задерживают рейс Тбилиси – Алматы. Людям, которые ждут на самолет, советуют пристально следить за расписанием в Тбилисском международном аэропорту. Не исключено, что рейс снова отложат.

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Что происходит в аэропорту Алматы:

Аэропорт в Алматы захватили протестующие.

Сотрудников аэропорта эвакуировали.

До этого времени пассажиров уверяли, что аэропорт охраняет армия и рейсы будут проходить в штатном режиме.

Также не работает аэропорт в городе Актау.

Смотрите видео о масштабных протестах в Казахстане:

Причиной для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. Цена на него, отметим, в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей. Вероятно, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.