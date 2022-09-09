Air Moldova анонсировала возобновление полетов в россию

Авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление авиарейсов в Москву. Это произойдет 1 октября.

Air Moldova заявила, что приняла такое решение после многочисленных обращений граждан Молдовы, желающих вернуться домой. Известно, что авиакомпания была когда-то государственной. Сейчас она приватизирована.

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Молдовская авиакомпания возобновит рейсы в россию

В компании отметили, что решение о возобновлении полетов связано также с требованиями пассажиров. Люди хотят использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в пути, длительные и утомительные полеты с пересадкой.

– заявила Air Moldova.

Авиакомпания пишет, что особенно тяжелы поездки в случае неотложной медицинской помощи. А скорые и безопасные авиаперелеты "являются необходимостью для наших граждан".

"Восстановление авиасообщения с Российской Федерацией – это ответ на требования наших соотечественников", – пишет компания в фейсбуке.

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