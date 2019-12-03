Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска: детали

"Роза Ветров" запускает новые регулярные авиарейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Бухарест (Румыния). Первые полеты запланированы на конец декабря 2019 года.

Авиакомпания соединит Ивано-Франковск с указанными городами уже с 27 декабря 2019 года, сообщили в фейсбуке авиакомпании.

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Что известно о новых рейсах

Компания будет летать между этими городами по понедельникам и пятницам, начиная с 27 декабря.

Цена билета в одну сторону с багажом до 23 килограммов стартует:

в Киев – от 2100 гривен;

в Днепр – от 2700 гривен;

в Бухарест (аэропорт Отопень) – от 2500 гривен.

В авиакомпании добавляют, что один комплект лыжного снаряжения можно перевезти бесплатно, если суммарный вес с багажом не превысит 23 килограммов.

Билеты уже доступны для бронирования и покупки на сайте "Розы Ветров".



Билеты на рейс Ивано-Франковск – Киев уже можно купить на сайте / windrose.aero

Что известно об авиарейсах в Ивано-Франковск?

В 2020 году в Ивано-Франковск может начать летать польская авиакомпания LOT. В частности, Франковск планируют соединить с Варшавой. Сейчас в Ивано-Франковск, выполняя ежедневные рейсы, летает только авиакомпания МАУ.