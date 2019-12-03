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      Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска: детали

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      "Роза Ветров" запускает рейсы из Ивано-Франковска / report.if.ua

      "Роза Ветров" запускает новые регулярные авиарейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Бухарест (Румыния). Первые полеты запланированы на конец декабря 2019 года.

      Авиакомпания соединит Ивано-Франковск с указанными городами уже с 27 декабря 2019 года, сообщили в фейсбуке авиакомпании.

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      Что известно о новых рейсах

      Компания будет летать между этими городами по понедельникам и пятницам, начиная с 27 декабря.

      Цена билета в одну сторону с багажом до 23 килограммов стартует:

      в Киев – от 2100 гривен;

      в Днепр – от 2700 гривен;

      в Бухарест (аэропорт Отопень) – от 2500 гривен.

      В авиакомпании добавляют, что один комплект лыжного снаряжения можно перевезти бесплатно, если суммарный вес с багажом не превысит 23 килограммов.

      Билеты уже доступны для бронирования и покупки на сайте "Розы Ветров".

      роза вітрів івано-франківськ
      Билеты на рейс Ивано-Франковск – Киев уже можно купить на сайте / windrose.aero

      Что известно об авиарейсах в Ивано-Франковск?
      В 2020 году в Ивано-Франковск может начать летать польская авиакомпания LOT. В частности, Франковск планируют соединить с Варшавой. Сейчас в Ивано-Франковск, выполняя ежедневные рейсы, летает только авиакомпания МАУ.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины авиация Новости Ивано-Франковска Транспорт
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