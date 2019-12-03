Авіакомпанія "Роза Вітрів" відкриває нові рейси з Івано-Франківська: куди

"Роза Вітрів" запускає нові регулярні авіарейси з Івано-Франківська до Києва, Дніпра та Бухареста (Румунія). Перші польоти заплановані на кінець грудня 2019 року.

Авіакомпанія сполучить Івано-Франківськ зі зазначеними містами вже з 27 грудня 2019 року, повідомили у фейсбуці авіакомпанії.

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Що відомо про нові рейси

Польоти між цими містами виконуватимуться щопонеділка та щоп’ятниці.

Ціна квитка в одну сторону з багажем до 23 кілограмів стартує:

у Київ – від 2100 гривень;

у Дніпро – від 2700 гривень;

у Бухарест (аеропорт Отопені) – від 2500 гривень.

В авіакомпанії додають, що один комплект лижного спорядження можна буде перевезти безкоштовно, якщо сумарна вага з багажем не перевищить 23 кілограмів.

Квитки вже доступні для бронювання та купівлі на сайті "Рози Вітрів".



Квитки на рейс Івано-Франківськ – Київ вже можна купити на сайті / windrose.aero

Що відомо про авіарейси в Івано-Франківськ? У 2020 році до Івано-Франківська може почати літати польська авіакомпанія LOT. Зокрема, Франківськ планують сполучити з Варшавою. Наразі в Івано-Франківськ, виконуючи щоденні рейси, літає лише авіакомпанія МАУ.