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      Авіакомпанія "Роза Вітрів" відкриває нові рейси з Івано-Франківська: куди

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      "Роза Вітрів" запускає рейси з Івано-Франківська / report.if.ua

      "Роза Вітрів" запускає нові регулярні авіарейси з Івано-Франківська до Києва, Дніпра та Бухареста (Румунія). Перші польоти заплановані на кінець грудня 2019 року.

      Авіакомпанія сполучить Івано-Франківськ зі зазначеними містами вже з 27 грудня 2019 року, повідомили у фейсбуці авіакомпанії.

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      Що відомо про нові рейси

      Польоти між цими містами виконуватимуться щопонеділка та щоп’ятниці.

      Ціна квитка в одну сторону з багажем до 23 кілограмів стартує:

      у Київ – від 2100 гривень;

      у Дніпро – від 2700 гривень;

      у Бухарест (аеропорт Отопені) – від 2500 гривень.

      В авіакомпанії додають, що один комплект лижного спорядження можна буде перевезти безкоштовно, якщо сумарна вага з багажем не перевищить 23 кілограмів. 

      Квитки вже доступні для бронювання та купівлі на сайті "Рози Вітрів".

      роза вітрів івано-франківськ
      Квитки на рейс Івано-Франківськ – Київ вже можна купити на сайті / windrose.aero

      Що відомо про авіарейси в Івано-Франківськ? У 2020 році до Івано-Франківська може почати літати польська авіакомпанія LOT. Зокрема, Франківськ планують сполучити з Варшавою. Наразі в Івано-Франківськ, виконуючи щоденні рейси, літає лише авіакомпанія МАУ.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Транспорт Новини Івано-Франківська авіація
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