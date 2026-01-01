"Корабль позора": Россия окончательно потеряла единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" в 2025 году

Россияне, которые очень гордятся своим флотом, в прошлом году остались без единственного авианосца. Речь об "Адмирале Кузнецове". Интересно, но экс-командующий флота считает это правильным.

Почему Россия отказалась от своего единственного авианосца?

Кремль когда-то гордился "Адмиралом Кузнецовым", хотя страна имела только один авианосец. С июля 2018-го корабль ремонтировали, и в 2025 году он должен был вернуться на службу. Но этого не случилось.

Модернизация длилась 8 лет и могла съесть более миллиарда долларов США. Летом 2025-го ее прекратили, а осенью судно законсервировали. Одна из причин – у России мало портов за рубежом.

Интересно, что адмирал Сергей Авакянц, бывший командующий Тихоокеанским флотом, одобрил решение прекратить модернизацию.

"Кузнецов" – из другой эпохи. Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за роботизированными системами и беспилотными летательными аппаратами,

– сказал он тогда.

А потому, по его мнению, вывод авианосца из эксплуатации стал абсолютно правильным шагом.



"Адмирал Кузнецов" / Фото Getty Images

Интересно! В СССР было на вооружении несколько авиационных крейсеров, но после распада Советского Союза остался только "Адмирал Кузнецов".

Какое вооружение было у "Адмирала Кузнецова"?

Этот корабль имел отличие от американских "коллег". Крейсер был разработан для поддержки и защиты флота стратегических ракетоносцев, надводных кораблей и самолетов-ракетоносцев ВМС СССР.

На вооружении был многоцелевой Су-33, который впоследствии устарел, а еще вертолеты Ка-27 и Ка-27С и 12 дальнобойных противокорабельных крылатых ракет класса "поверхность-поверхность".

Скандалы вокруг единственного авианосца в России

А еще забавно, что "Кузнецов" работал на мазуте, поэтому его было хорошо видно в открытом море.

В 2017 году тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал его кораблем позора, когда тот проходил сквозь воды вблизи английского побережья, извергая черный дым. "Адмирал Кузнецов", вероятно, считался скорее экологической и навигационной угрозой, чем военной,

– сыронизировали Forbes.

Пиком карьеры авианосца стала военная операция России в Сирии. Но позже начался упадок. Например, в ноябре 2018 года 70-тонный плавучий кран упал на полетную палубу, в результате чего трагически погиб один рабочий и еще четверо получили ранения.

"Хотя ему не хватало возможностей и выносливости атомных суперносцев ВМС США, он позволил России поднимать флаг в иностранных портах и, что еще важнее, проводить морские воздушные вылеты в отдаленных регионах. Однако авианосец все больше вызывал насмешки во всем мире, и во время одного из его последних развертываний даже в ВМС США высказывались опасения, что военный корабль может затонуть во время действий в Средиземном море", – рассказал обозреватель Forbes Питер Сучиу.

