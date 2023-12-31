Куда летают украинские "птички": как живет авиаотрасль во время войны

В декабре из украинского аэропорта в "Борисполе" вылетел четвертый за время полномасштабной войны гражданский самолет – крупнейший пассажирский самолет Украины Boeing 777-300ER, эвакуированный в Европу. Это событие в очередной раз вызвало дискуссию о том, можно ли возродить во время военных действий украинскую гражданскую авиацию, которая сейчас выживает благодаря полетам за рубежом и аренде самолетов иностранным компаниям.

ZAXID.NET рассказал, как живут авиакомпании, которые чаще всего летали в Украине до войны, и готовы ли они возвращаться в страну во время войны.

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Из Львова в Киев – через час

До начала полномасштабного вторжения украинские авиакомпании активно отлаживали лоукост-перевозки, пытаясь развеять стереотип, что летать самолетами – это дорого. Так, например, созданная в 2018 году SkyUp выходила на лидерские позиции по количеству внутренних рейсов, постепенно опережая крупнейшую авиакомпанию страны МАУ. Кроме того, внутренние рейсы активно наращивали международные лоукостеры – лидеры рынка Ryanair и Wizz Air. Сейчас может уже это звучать странно, но до 24 февраля 2022 всего за час и примерно тысячу гривен ежедневно можно было полететь из Киева во Львов, что почти равноценно цене билета на поезд Киев – Львов в Интерсите или купе, несколько раз в неделю из Львова – в Запорожье, Херсоне, Харькове или Одессе.

Незадолго до войны в Украине создали сразу две новые авиакомпании, которые открывали внутренние рейсы и предлагали относительно дешевые рейсы за границу по новым направлениям.

В конце 2021 начала летать новая украинская авиакомпания Bees Airline, выполнявшая регулярные рейсы из Львова в Киев, Прагу и Барселону, из Одессы в Киев, Прагу, Еревана, Тбилиси и Гянджи, а из Киева - в Анталию, Барселону, Шарджу, Аликанте, Батуми, Ереван и Тбилиси.

В январе 2022 года на рынок вышла Air Ocean, выполнявшая чисто внутренние рейсы. Это была первая авиакомпания, использовавшая два самолета украинской разработки АН-148, изготовленные на заводе в российском Воронеже и эксплуатировавшаяся в РФ авиакомпанией "Ангара".

Также за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский анонсировал создание Украинских национальных авиалиний, самолеты для которой планировали получить в лизинг у одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus. Тогда же анонсировалось создание в Украине масштабного авиахаба.

Впрочем, уже в начале февраля из-за напряженной ситуации и данных иностранной разведки о том, что Россия накапливает свои войска на украинской границе, европейские перевозчики первыми начали отменять рейсы в Украине. Сначала речь шла об отмене рейсов в городах, расположенных в непосредственной близости к границе с РФ и оккупированных украинских регионов – Харькове и Херсоне, однако впоследствии это распространилось на всю Украину. Иностранные лизингодатели требовали от украинских авиакомпаний вывезти суда за границу, и внутренние рейсы также начали отменять.

В ночь на 24 февраля 2022 года "Украэрорух" закрыл небо над Украиной для гражданских самолетов. Последние рейсы прилетели в украинские аэропорты около 4:00 утра, остальные совершили внеплапные посадки в соседних странах, после чего пассажиры были эвакуированы в Украину автобусами. Сами аэропорты закрыли, а взлетно-посадочные полосы заблокировали из-за угрозы высадки российского десанта. Взорвать войска РФ так и не удалось, впрочем из-за обстрелов в Украине повреждены по меньшей мере 19 гражданских аэропортов. Впоследствии еще несколько месяцев авиакомпании непублично эвакуировали свои суда в Европу.

Где летают украинские самолеты?

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) войны являлись крупнейшей авиакомпанией страны, флот которой насчитывал 25 самолетов. Часть самолетов передали в аренду за границу или перерегистрировали по другим авиакомпаниям. К примеру, Boeing 737-800 с украинской регистрацией и ливреей выполняет рейсы в Кишиневе. Сейчас он зарегистрирован по украинской компании "Роза Ветров" (Windrose), которая в свою очередь сдает судно в "мокрый лизинг", то есть в аренду вместе с экипажем, молдавскому авиаперевозчику. Всего "Роза Ветров" приобрела у МАУ три самолета, активно выполняющих рейсы иностранных компаний. Сотрудничество МАУ и "Розы Ветров" вызвано тем, что акционером МАУ был олигарх Игорь Коломойский, которого связывали украинские СМИ и с Windrose.

В конце октября 2023 МАУ объявили о банкротстве, а имущество компании выставили на продажу. Первыми продали торговые марки под названием и логотипом МАУ и дочерней компании "Маутехник", которая ремонтировала самолеты. Сейчас на площадке публичных продаж сетам продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мойки воздушных судов, авиазапчасти и водило для транспортировки воздушных судов. В ноябре Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве авиакомпании МАУ, которое предусматривает инвентаризацию всего имущества и временный запрет на любые действия с ним, включая продажу.

Для другой частной компании-гиганта на довоенном авиарынке SkyUp война не стала такой критической. До 24 февраля SkyUp успела вывезти из Украины 10 из 11 своих самолетов и сейчас активно пользуется "мокрым лизингом".

В мае 2023 года лоукостер открыл полноценную авиакомпанию в Евросоюзе, чтобы воспользоваться преимуществами "открытого неба". В частности, SkyUp зарегистрировала дочернее предприятие SkyUp MT на Мальте и получила необходимые сертификаты для полетов. Также SkyUp Airlines получила сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, позволяющий работать на рынке США и выполнять чартерные рейсы в Канаде. В настоящее время самолеты SkyUp летают в Египте, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии и Молдове.

"SkyUp Airlines смогла остаться в небе и продолжает работать. Мы сохранили команду украинских специалистов и украинский авиационный бренд, что позволит отрасли быстрее восстанавливаться после победы Украины. Однако мы выполняем рейсы на заказ других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов, что значительно ограничивает наши возможности и ресурсы", – сообщают на сайте SkyUp.

Кроме этого, компания постепенно возвращает пассажирам деньги за невыполненные из-за войны рейсы, а также трудоустроила часть экипажа.

Многие стюардессы, которых компания перевела на работу за границу, ведут активные блоги в соцсетях, где рассказывают о своей работе. Одна из них – Зина, в одном из видео в TikTok об изменении работы украинских бортпроводников из-за войны войны рассказала, что теперь они находятся за границей от 30 до 45 дней, после чего возвращаются в Украину. Ротация длится от двух недель до месяца.

В лизинг свои самолеты отдала и авиакомпания Bees. Коммерческий директор Александр Джиджора в комментарии РБК рассказывал, что до войны в компании работало более 200 человек. Сейчас осталось около половины, которые трудоустроены за границей и оказывают консультантские услуги.

В мае 2023 года украинская авиакомпания Skyline Express, известная ранее как Azur Air Ukraine, возобновила полеты после годового перерыва. Авиаперевозчик начал выполнять рейсы из Европы на курортные направления. По информации профильного сайта Avianews, в мае онлайн-радар Flightradar24 зафиксировал полеты этого авиалайнера между Катовице, Варшавой и болгарским морским курортом Бургас.

Возможно ли возобновить полеты во время войны?

Офис президента неоднократно намекал на планы возобновить полеты в Украине при мощной системе ПВО. Так, например, до обострения войны между Палестиной и Израилем работал аэропорт в Тель-Авиве. Сообщалось, что первым должен заработать Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого.

"Первым для возобновления рейсов рассматриваем Львовский аэропорт. Расконсервация займет не более двух недель, однако начало работы аэропорта возможно только при обеспечении безопасности полетов. Надеюсь, что аэропорт возобновит работу, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, прежде всего от международных партнеров, от ООН", – сказал на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в 2022 году министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Впрочем, после масштабных обстрелов инфраструктуры осенью 2022 года стало ясно, что о таких планах говорить по меньшей мере рано. Представители авиакомпаний в комментариях Forbes отмечали, что главная проблема – в безопасности, на которую требуются международные гарантии. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что аэропорт "Борисполь" могут открыть только тогда, когда украинское небо будет полностью закрыто от российских дронов и ракет.

В декабре 2023 года из-за эвакуации четвертого самолета из "Борисполя" в публичном пространстве снова заговорили о возможности возобновления полетов.

"Данный технический перегон воздушного судна в Борисполе не только способствует тестированию политики восстановления, но также является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний, помогая им снижать затраты и улучшать шансы выживания в усложненной авиационной среде. Эта стратегическая инициатива открывает путь к возобновлению регулярных операций как только соответствующая оценка рисков этого позволит", – предположили в пресс-службе аэропорта.

Гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью Interfax рассказывал, что как только Украина позволит авиакомпаниям возобновить полеты, они станут первыми. Остальные украинские авиакомпании в последнее время публично планы на возобновление полетов не комментировали.

Летом в Украину приезжал исполнительный директор Ryanair Майкла О'Лири. По итогам его визита компания опубликовала сообщение, что обязуется возобновить полеты в и из Украины по низким тарифам в течение восьми недель после открытия воздушного пространства Украины и планы разместить в Киеве, Львове и Одессе до 30 новых Boeing 737 MAX стоимостью более 3 млрд долларов США.

"Ryanair была второй по величине авиакомпанией Украины до незаконного вторжения России в феврале 2022 года. Как только небо над Украиной будет вновь открыто для коммерческой авиации, Ryanair вернется в Украину, соединив основные аэропорты Украины с более чем 20 столицами ЕС", - отметил Майкл О'Лири.

В компании добавили, что после боевых действий, как только Европейское агентство безопасности авиации (EASA) объявит о безопасности полетов из и в Украину, авиакомпания готова совершать до 600 рейсов в неделю и развивать внутренние рейсы. В то же время компания трудоустроила за границей сотни украинских пилотов и работников экипажа.

По словам чиновников авиакомпаний, становится четко понятно, что до завершения боевых действий о возобновлении авиасообщения с Украины речь не может идти. Сейчас украинцы летают из ближайших аэропортов приграничных стран – Польши, Молдовы, Румынии, Венгрии. Под эти нужды некие аэропорты даже улучшили логистику.