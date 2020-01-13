"Авиапарк Украины – летающие сараи": что российские пропагандисты рассказывали о сбитии МАУ

Российские пропагандисты неустанно выдвигали свои версии трагедии с самолетом МАУ 8 января. Несмотря на озвученные экспертами версии и даже заявления представителей разных стран, еще несколько дней с экранов телевизора рассказывали, что иранская ракета не могла сбить самолет. Мол, это просто невозможно. А когда в Тегеране признали вину за сбитие украинского "Боинга", быстренько изменили мнение.

"Какая ракета? Это все выдумки Украины и мировых лидеров, чтобы обвинить Иран и Россию", – такими словами начинались едва ли не все ток-шоу и выпуски новостей на российском телевидении до признания вины Ираном.

Важно! В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране: фото и видео

Дальше всех пошел российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он обвинил Украину в том, что якобы самолет у МАУ был старым и просто упал. Также он назвал авиапарк Украины "летающими сараями". Лебедев даже не попытался разобраться, что "Боинг" МАУ был изготовлен лишь в 2016 году.



Авиакатастрофа МАУ в Иране

Эксперты отметили, что этот тип Boeing – один из наиболее широко используемых коммерческих авиалайнеров в мире. Аналитик по авиационной безопасности Тод Кертис заявил BBC, что самолет был сильно раздроблен. Это означает, что либо сильный удар был на земле, либо что-то произошло в небе.

По меркам авиации это почти новый самолет. Только за два дня до авиакатастрофы он приходил техническое обслуживание. Вся эта информация была в открытых источниках. Но зачем себя перегружать? Дизайнер и так все знает.

Когда же Иран признал, что их армейцы по ошибке сбили наш самолет, риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась. Они признали, что Иран сделал ошибку, но "виноваты Соединенные Штаты". Конечно, рассказы за день до этого о невозможности версии с ракетой российские СМИ забыли.

В отличие от Ирана, который признал свою ошибку, российским пропагандистам на это не хватает духу. Они снова и снова делают вид, что ничего не случилось, а российский зритель все забудет.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?Утром 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой. Самолет Boeing 737-800 атаковали примерно через час после того, как Иран обстрелял ракетами американские базы в Ираке.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко опубликовал список пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс самолета МАУ, который разбился в Тегеране: граждане Ирана – 82; граждане Канады – 63; граждане Швеции – 10; граждане Афганистана – 4; граждане Великобритании – 3; граждане Германии – 3; граждане Украины – 11 (2 пассажира и 9 членов экипажа). Все они погибли.



Всем украинским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Иран и Ирак, пока не будут выяснены все детали авиакатастрофы. Авиакатастрофу в Иране с украинским Boeing 737 мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Власти Ирана признали свою причастность к сбитию пассажирского самолета.