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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      "Авіапарк України – літаючі сараї": що російські пропагандисти розповідали про збиття МАУ

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      Російські пропагандисти невпинно висували свої версії трагедії з літаком МАУ 8 січня. Попри озвучені версії експертами та навіть заяви представників різних країн, ще декілька днів з екранів телевізора розповідали, що іранська ракета не могла збити літак. Мовляв, це просто неможливо. А вже коли в Тегерані визнали свою провину за збиття українського "Боїнга", швиденько змінили свою думку.

      "Яка ракета? Це все вигадки України та світових лідерів, щоб звинуватити Іран та Росію", – такими словами розпочиналися чи не всі ток-шоу та випуски новин на російському телебаченні до визнання провини Іраном.

      Важливо! У Канаді вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані: фото та відео

      Далі від усіх пішов російський дизайнер та блогер Артемій Лебедєв. Він звинуватив Україну у тому, що нібито літак у МАУ був старим і просто впав. Також він назвав авіапарк України "літаючими сараями". Лебедєв навіть не спробував розібратись, що "Боїнг" МАУ був виготовлений лише у 2016 році.


      Авіакатастрофа МАУ в Ірані

      Експерти наголосили, що цей тип Boeing – один із найбільш широко використовуваних комерційних авіалайнерів у світі. Аналітик з авіаційної безпеки Тод Кертіс заявив BBC, що літак був сильно роздроблений. Це означає, що або сильний удар був на землі, або щось сталося в небі.

      За мірками авіації, це майже новий літак. Лише за два дні до авіакатастрофи він приходив технічне обслуговування. Уся ця інформація була у відкритих джерелах. Але навіщо себе переобтяжувати? Дизайнер і так все знає.

      Коли ж Іран визнав, що їх армійці помилково збили наш літак, риторика кремлівських пропагандистів різко змінилась. Вони визнали, що Іран зробив помилку, але «винні Сполучені Штати». Звичайно, розповіді за день до цього про неможливість версії з ракетою російські, російські ЗМІ забули.

      На відміну від Ірану, які визнали свою помилку, російським пропагандистам на це не вистачає духу. Вони знову і знову удають, що нічого не трапилось, а російський глядач все забуде.

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?Зранку 8 січня літак української авіакомпанії МАУ був збитий іранською ракетою. Літак Boeing 737-800 атакували приблизно за годину після того, як Іран обстріляв ракетами американські бази в Іраку. 

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко опублікував список пасажирів, які зареєструвалися на рейс літака МАУ, який розбився в Тегерані: громадяни Ірану – 82; громадяни Канади – 63; громадяни Швеції – 10; громадяни Афганістану – 4; громадяни Великобританії – 3; громадяни Німеччини – 3; громадяни України – 11 (2 пасажири та 9 членів екіпажу). Усі вони загинули.

      Усім українським авіакомпаніям заборонили виконувати рейси в Іран та Ірак, доки не будуть з'ясовані усі деталі авіакатастрофи. Авіакатастрофу в Ірані з українським Boeing 737 міг спричинити удар ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Влада Ірану визнала свою причетність до збиття пасажирського літака.

      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні
      31711
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Катастрофа Російська пропаганда
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