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      У Канаді вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані: фото та відео

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      У Канаді вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані / Скріншот з відео

      У кількох містах Канади відбулися заходи з вшанування пам'яті 176 пасажирів збитого "Боїнга". Літак авіакомпанії МАУ збили ракетами Ірану, усі люди, які були на борту, загинули. Серед них 63 пасажири мали громадянство Канади.

      В університеті Торонто створили пам'ятний меморіал жертвам збитого над Іраном борту. Про це написав кореспондент BBC Persian Бахман Калбасі на своїй сторінці у твіттері.

      Важливо! Смертельний рейс літака МАУ в Ірані: детальне відео усього, що відбувалося

      Жалобні заходи також відбулися в університеті Альберти, в якому навчалися деякі із загиблих канадців.

      Дивіться відео: В університеті Торонто вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі МАУ

      Цей захід відвідав і канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він виступив із промовою. 

      Це те, що робить нас сильними. Я дуже шкодую про ваші втрати. Ця трагедія ніколи не мала статися, і я хочу запевнити вас, що ви маєте мою повну підтримку в цей надзвичайно важкий час,
      – наголосив Трюдо. 

      Дивіться фото як у Канаді вшанували пам'ять загиблих / Фото з соцмереж

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?

      • Зранку 8 січня літак української авіакомпанії МАУ був збитий іранською ракетою. Літак Boeing 737-800 атакували приблизно за годину після того, як Іран обстріляв ракетами американські бази в Іраку.
      • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко опублікував список пасажирів, які зареєструвалися на рейс літака МАУ, який розбився в Тегерані: громадяни Ірану – 82; громадяни Канади – 63; громадяни Швеції – 10; громадяни Афганістану – 4; громадяни Великобританії – 3; громадяни Німеччини – 3; громадяни України – 11 (2 пасажири та 9 членів екіпажу). Усі вони загинули.
      • Усім українським авіакомпаніям заборонили виконувати рейси в Іран та Ірак, доки не будуть з'ясовані усі деталі авіакатастрофи.
      • Авіакатастрофу в Ірані з українським Boeing 737 міг спричинити удар ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Влада Ірану визнала свою причетність до збиття пасажирського літака. 
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Канада Жертви Іран МАУ Джастін Трюдо авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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