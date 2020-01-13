У Канаді вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані: фото та відео

У кількох містах Канади відбулися заходи з вшанування пам'яті 176 пасажирів збитого "Боїнга". Літак авіакомпанії МАУ збили ракетами Ірану, усі люди, які були на борту, загинули. Серед них 63 пасажири мали громадянство Канади.

В університеті Торонто створили пам'ятний меморіал жертвам збитого над Іраном борту. Про це написав кореспондент BBC Persian Бахман Калбасі на своїй сторінці у твіттері.

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Жалобні заходи також відбулися в університеті Альберти, в якому навчалися деякі із загиблих канадців.

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Цей захід відвідав і канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він виступив із промовою.

Це те, що робить нас сильними. Я дуже шкодую про ваші втрати. Ця трагедія ніколи не мала статися, і я хочу запевнити вас, що ви маєте мою повну підтримку в цей надзвичайно важкий час,

– наголосив Трюдо.

Candles, toys, and pictures placed by Iranian-Canadians in Toronto. We were all in so much pain, hugging each other and crying. pic.twitter.com/bMayh6cHMP — Maryam (@maryam2799) 10 января 2020 г.

Candles, toys, and pictures placed by Iranian-Canadians in Toronto. We were all in so much pain, hugging each other and crying. pic.twitter.com/bMayh6cHMP — Maryam (@maryam2799) 10 января 2020 г.

Дивіться фото як у Канаді вшанували пам'ять загиблих / Фото з соцмереж

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?