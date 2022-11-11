100% попадания во врага и страшный сон систем РЛС: как ВСУ помогают авиаракеты AGM-88 HARM

В начале августа начали появляться сообщения о том, что ВСУ крушат российские позиции новенькими ракетами. Это уникальное вооружение создано для точечных ударов по важнейшим объектам.

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили AGM-88 HARM – ракеты, способные "хоронить" российские системы и со 100% гарантией уничтожать их.

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Без РЛС оккупанты не смогут видеть наступление или какое-либо другое продвижение наших военных. Это действительно уникальное вооружение, которое вносит неоценимый вклад в победу Украины в борьбе против российского агрессора.

Возможности авиационной ракеты HARM

AGM-88 HARM, или High-speed Anti-Radar Missile – это высокоскоростная противорадиационная ракета, способная самостоятельно наводиться на высокоточные РЛС. Сама ракета вычисляет расположение к цели, ее системы просчитывают необходимые баллистические расчеты и могут поражать вражеские радары, даже когда россияне выключат свои станции.

Системы ракеты запоминают импульсы и двигаются в направлении радаров. Есть и модификации, позволяющие поражать РЛС с изменением рабочих частот. То есть засветив свой радар – спасти его уже не удастся.

AGM-88 HARM предназначены для использования на американских и некоторых европейских самолетах. Они крепятся с помощью специальных платформ, поддерживающих программное обеспечение этих ракет. А запускать их можно с самолетов класса "Ф", Торнадо и Тайфунов.

Авиационная ракета HARM уничтожает врага со 100% точностью: смотрите видео

Другие варианты не предусмотрены, однако специально для ВВС Украины выход был найден. Инженеры адаптировали советские воздушные суда Су-27 и Миг-29. Правда, как именно это удалось сделать – тайна. Возможно, создали новую платформу. Ведь стандартная несовместима с советскими самолетами.

Характеристики и особенности AGM-88 HARM

Что касается самой ракеты, то она оснащена осколочно-фугасной боевой частью. А вот ее подрыв производится с помощью контактного лазерного взрывателя. Внутри – 25 тысяч стальных суббоеприпасов, заряд взрывчатого вещества, детонатор и сам взрыватель.

Такие ракеты в США начали производить в 80-х и 90-х годах. И на протяжении эксплуатации эти ракеты постоянно усовершенствовали в соответствии с потребностями и объектами, которые нужно уничтожить.

Сегодня существует 3 версии, каждая отличается более совершенным аппаратным и программным обеспечением, повышенной помехоустойчивостью и расширенным диапазоном рабочих частот головки самонаведения.

Заметить такую ракету довольно сложно. Она создана по аэродинамической схеме с поворотным крылом, а ее твердотопливный двигатель работает в двух режимах: стартовом и маршевом. Кроме того, топливо с уменьшенной задымленностью, что существенно уменьшает шансы на обнаружение ракеты.

Сфера применения ракет HARM

Использовать ее можно по-разному. Если координаты цели известны – здесь проблем нет никаких. AGM-88 HARM зафиксирует это в памяти и будет лететь на уничтожение. Если точных данных нет, оператор выпускает ракету в вероятном направлении и снаряд сам будет искать свою жертву.

Еще одна особенность ракеты – способность перенавестись на цель уже в полете. Если головка самонаведения зафиксировала РЛС, а та внезапно прекратила свою работу (к примеру, ее уже уничтожили), то головка автоматически начнет поиск новой цели.

Тактико-технические характеристики ракеты HARM/ Фото: скриншот из программы

А если станция внезапно выключилась, ракета сохранит свою траекторию полета и продолжит движение к ней. Если на пути не будет другой РЛС, ракета будет двигаться к предыдущей цели, а в случае фиксирования новой РЛС – изменит свое движение.

Несомненно, такое оружие сегодня нужно для наших военных. Особенно в условиях контрнаступательных действий.

Возможность уничтожать вражеские радары и ЗРК – это, в первую очередь, безопасность наших защитников и защитниц. AGM-88 HARM однозначно внесли и продолжают вносить свой большой вклад в победу Украины в борьбе против российского агрессора.