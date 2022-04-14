Авиаудар на Днепропетровщине: ракета попала в нежилое здание
14 апреля 2022 , 20:46Читати новину українською
Источник:телеграмм Николая Лукаша
Россия нанесла авиаудар по Днепропетровщине.
Новость сообщил Николай Лукашук – глава ДОР. Он рассказал, что инцидент произошел в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями.
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Ракета попала возле нежилого помещения. Здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших,
– подчеркнул Лукашук.
Он также заявил, что специалисты выясняют, какая это была ракета.
Кроме того, Лукашук подчеркнул: на Днепропетровщине нет российских оккупантов.
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