Авиаудар на Днепропетровщине: ракета попала в нежилое здание

Россия нанесла авиаудар по Днепропетровщине.

Новость сообщил Николай Лукашук – глава ДОР. Он рассказал, что инцидент произошел в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями.

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Ракета попала возле нежилого помещения. Здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших,

– подчеркнул Лукашук.

Он также заявил, что специалисты выясняют, какая это была ракета.

Кроме того, Лукашук подчеркнул: на Днепропетровщине нет российских оккупантов.

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