Авиаудар по Николаевской ОГА: уже 12 погибших, 33 раненых
29 марта 2022 , 20:37Читати новину українською
Источник:Суспільне Новини
Спасатели, работающие возле разрушенного здания Николаевской ОВА, уже достали из-под завалов 12 погибших.
Утром, 29 марта, оккупанты обстреляли с неба здание Николаевской администрации. По данным Виталия Кима, спастись смогли от 50 до 100 человек.
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Целый день спасатели разбирают завалы вблизи здания. По последним данным, погибло уже 12 человек – их тела достали из-под разрушенного здания.
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