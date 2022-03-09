Авиаудар по общежитию в Житомире: под завалами нашли погибшего

Вечером 8 марта враг совершил авиаудар на общежитие в Житомире. Спасатели до сих пор разбирают завалы и уже обнаружили одного погибшего.

ГСЧС до сих пор проводит поисково-спасательные работы в здании общежития.

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Там сообщили, что нашли одного погибшего. Еще два человека спасли, но у них травмы.

Спасатели добавили, что из-за авиаудара на территории общежития возник пожар. Сейчас его пытаются потушить на 2 и 3 этажах общежития.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли прямой ракетный удар по общежитию. В результате многоквартирный дом полностью разрушен. Сразу погибли 4 человека, еще 3 – получили ранения.

Кроме того, ракетному удару подверглось помещение производственного предприятия в Житомире. Авиаудары пришлись и по Малинской общине, там разрушены частные дома. Погибли 5 человек, 2 из которых – дети.



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