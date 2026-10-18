Авиаудар по Славянску: под завалами дома погиб спасатель ГСЧС

Российский авиаудар по жилой застройке Славянска ночью разрушил часть многоквартирного дома. Под завалами погиб 41-летний сотрудник ГСЧС Анатолий Гопка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Коллеги погибшего проводили аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы и до последнего надеялись найти мужчину живым, однако извлекли из-под обломков его тело.

Анатолий Гопка посвятил службе гражданской защиты более 16 лет своей жизни. Он ежедневно заботился о безопасности местных жителей и обеспечивал готовность подразделений региона к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В спасательном ведомстве выразили соболезнования близким погибшего и подчеркнули, что эта трагедия стала невосполнимой утратой для всей команды Донецкой области.



Погибший Анатолий Гопка / ГСЧС

Ранее мы писали о других случаях, когда жертвами российских атак становились те, кто первыми приходил на помощь. В ночь на 2 июня российские войска массированно атаковали Днепр. Во время повторного обстрела погиб спасатель Антон Ярмоленко.

В феврале во время ликвидации последствий российской атаки в Киевской области погиб 30-летний спасатель Михаил Проценко. Причиной стало разрушение конструкций.