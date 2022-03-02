Авиаудар России по Житомиру: местные показали прилетевшие фрагменты боеприпасов

Россия примерно в 23:00 1 марта нанесла авиаудары по Житомиру. Один из снарядов попал в больницу №2 имени Павлусенко.

Мэр города Сергей Сухомлин показал, как люди помогают устранить последствия удара. Некоторые мужчины собирают обломки от снарядов оккупантов.

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Первую сбросили, вторая прилетела рикошетом

На кадрах можно увидеть фрагменты прилетевших ракет. По словам одного из мужчин, по больнице нанесли два удара – первый боеприпас оккупанты сбросили, а второй прилетел рикошетом и пошел навылет.

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Также Сухомлин обнародовал видео, на котором видно, что воронками усеяна вся территория возле больницы.

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Воронки – повсюду: жуткие последствия обстрела Житомира

Авиаудар по Житомиру поздно вечером 1 марта: главное

Приблизительно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призывали спрятаться в укрытии.

Уже в 23:00 в Житомире раздался мощный взрыв. Это произошло недалеко от многоквартирных домов мирных жителей в районе Богуния.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили с помощью ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. В результате загорелись жилые дома.

По словам мэра Сергея Сухомлина, также зацепило больницу №2 имени Павлусенко. От удара здесь выбило все окна.

По предварительной информации, повреждения получили 10 частных жилых домов: в 3 из них возник пожар.

Уже подтвердили гибель 2 человек. Также известно о 10 травмированных. Кроме того, 12 человек, в том числе 6 детей, спасатели достали из подвалов полуразрушенных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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