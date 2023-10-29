С первых дней войны оккупанты целенаправленно сбрасывали со своих самолетов бомбы и ракеты на украинские города и села. В документальном фильме "Год.Харьковщина", посвященному освобождению региона, генерал Тарнавский рассказал, для чего предназначены авиаудары и с какой целью их использовал враг.
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Не жалели деньги для убийства гражданских
По словам военного, авиаудары в целом предназначены для уничтожения огневых стартовых позиций и узлов. Это не дешевое "удовольствие", отметил Тарнавский. Несмотря на это, враг "щедро" применял авиацию по гражданской инфраструктуре.
У них была одна цель: уничтожить, разрушать, калечить. Они стремились вообще уничтожить наш народ. У них остается, я так думаю, эта цель,
– подчеркнул Тарнавский.
Об этом свидетельствуют также и застенки на деоккупированных территориях и оскверненные тела людей, которые находили в лесах, добавил генерал.
Какая ситуация на фронте: что известно
- ВСУ разбили колонну российских военных. Оккупанты планировали с помощью бронетехники прорвать оборону украинцев возле села Красногоровка Донецкой области, впрочем, получили от украинцев мощный ответ. Бойцы поделились эпическим видео.
- В прошлом году в сентябре воины ВСУ перешли в контрнаступление в Харьковской области, благодаря чему удалось освободить около 12 тысяч квадратных километров нашей территории. Во время этой операции военные не смогли дойти до Сватового, до которого оставалось несколько километров. Помешали ВСУ разрушены мосты. Почти все переправы были взорваны. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал также и другие факторы, которые остановили контрнаступление в Харьковской области.
- оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку. Впрочем, они снизили количество применения авиации на этом направлении. В общем, на Востоке за последнюю неделю россияне потеряли несколько Су-25. Последний "приземлили" 29 октября.