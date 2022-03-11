Единственное, на что хватает сил врагу, – это авиаудары по мирным городам и провокации. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, обнародовав видеодайджест.

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Оккупанты утром 11 марта открыли огонь по Луцку, Ивано-Франковску и Днепру. Днем самолеты захватчиков с территории Украины обстреляли населенные пункты Беларуси.

Несмотря ни на что украинские защитники продолжают уничтожать врагов и "отжимать" военную технику.

Эвакуация гражданского населения

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Президент пригрозил, что за попытку сорвать эвакуацию оккупантов буду ждать последствия, после которых россиянам самим понадобятся гуманитарные коридоры. Итак, удалось эвакуировать:

людей из Бучи в Белогородку на Киевщине;

из Ирпеня граждане вынуждены были переходили через разрушенный мост.

Смотрите видеодайджест 16 дня войны: