Єдине, на що вистарчає сил ворогу – це авіаудари по мирних містах і провокації. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, оприлюднивши відеодайджест.

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Окупанти вранці 11 березня відкрили вогонь по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі. Удень літаки загарбників з території України обстріляли населені пункти Білорусі.

Попри все українські захисники продовжують знищувати ворогів і "віджимати" військову техніку.

Евакуація цивільного населення

Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ забезпечили тишу, аби гуманітарні коридори працювали. Президент пригрозив, що за спробу зірвати евакуацію на окупантів чекатиму наслідки, після яких росіянам самим знадобляться гуманітарні коридори. Отже, вдалося евакуювати:

людей з Бучі до Білогородки на Київщині;

з Ірпеня громадяни змушені були переходили через зруйнований міст.

Дивіться відеодайджест 16 дня війни: