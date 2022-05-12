Авиаудары россиян по Новгород-Северскому: 3 погибших и 12 травмированных

Российские войска нанесли авиационные удары по Новгород-Северскому. Есть погибшие и травмированные.

Удары по Черниговской области российские захватчики нанесли в ночь на 12 мая. О пострадавших сообщили спасатели.

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Детали обстрела

Как сообщили в ГСЧС Черниговской области, в Новгород-Северском в результате авиаудара российских оккупантов 3 человека погибли. Также травмированы 12 человек.

По словам заместителя начальника Новгород-Северской районной военной администрации Владимира Шкарпитко, жертв среди гражданских людей не зафиксировали.

В ночь на 12 мая российские захватчики били по Черниговской области. Они решили "денацифицировать" школы региона. Об атаке по Новгород-Северскому рассказывал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Нанесли удар по городу российские оккупанты с помощью авиации, вероятно, самолетом СУ-30СМ. Обстреляли школы и административные здания. Кроме того, от ударов пострадали еще и частные дома жителей Новгород-Северского. Людей в очередной раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, выполнять все рекомендации и спускаться в укрытия. Ведь опасность есть на всей территории Украины, вражеские ракеты достают даже в регионы, которые кажутся спокойными на первый взгляд.

Россияне обстреливают и другие территории Украины

Российские войска беспощадно обстреляли в ночь на 12 мая еще и территорию Днепропетровской и Запорожской областей. На Криворожском направлении, где они хотят продвигаться, но Вооруженные Силы Украины им этого не дают, они били запрещенными снарядами. Речь идет о фосфорных и кассетных бомбах.

Утром россияне снова беспощадно обстреляли Зеленодольскую общину области. Произошло это именно в тот момент, когда люди шли на работу. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что стреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган". Из-за этого один человек погиб, один ранен.

Не лучше ситуация с вражескими обстрелами и в Запорожской области. Там хотели выпустить ракеты и по областному центу, но противовоздушная оборона не дала им долететь по назначению. Также враг выпускает ракеты по мирным жителям региона.

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