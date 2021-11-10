Жизнь мужчине спасло дерево, за которое он цеплялся, пока ему на помощь не пришли спасатели. Под ним все это время бушевала река Тодд.

Читайте также Размером с грейпфрут: в Австралии выпал рекордно крупный град – впечатляющие фото

Спасатели доставали пострадавшего с помощью троса

Чтобы добраться до мужчины, понадобилось 6 часов. Спасатели освобождали австралийца с помощью троса – и тогда, когда уровень воды упал. Его затащили на пешеходный мост.

Я должен сказать людям, когда дороги затоплены, будьте очень осторожны. Если вы не уверены, не едьте, если затоплено, забудьте. Как видите, он сделал неправильный выбор,

– сказал исполняющий обязанности помощника комиссара региональной и дистанционной полиции Крейг Лейдлоу.

Австралийца, который похоже родился в рубашке, доставили в больницу – на всякий случай, для обследования. Однако с мужчиной, как оказалось, все хорошо.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что в этом регионе Австралии ожидают еще осадки. 10 ноября в первой половине дня они были незначительными, однако снова вернулись грозы и ливни.



Спасатели ждали, пока снизится уровень воды / Фото ABC



Мужчину доставили в больницу на обследование / Фото ABC

Смотрите видео, как мужчина цеплялся за дерево:

Наводнение ранее накрыло часть Боснии и Герцеговины

Отметим, что недавно с мощными наводнениями столкнулась Босния и Герцеговина. 7 ноября спасатели усиленно работали сразу в 4 муниципалитетах. В населенных пунктах Отес, Бутмир, Райловац, Рельево и Трново затопило как жилые дома, так и промышленные предприятия. Постепенно ситуация нормализовалась.



