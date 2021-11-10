Жизнь мужчине спасло дерево, за которое он цеплялся, пока ему на помощь не пришли спасатели. Под ним все это время бушевала река Тодд.
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Спасатели доставали пострадавшего с помощью троса
Чтобы добраться до мужчины, понадобилось 6 часов. Спасатели освобождали австралийца с помощью троса – и тогда, когда уровень воды упал. Его затащили на пешеходный мост.
Я должен сказать людям, когда дороги затоплены, будьте очень осторожны. Если вы не уверены, не едьте, если затоплено, забудьте. Как видите, он сделал неправильный выбор,
– сказал исполняющий обязанности помощника комиссара региональной и дистанционной полиции Крейг Лейдлоу.
Австралийца, который похоже родился в рубашке, доставили в больницу – на всякий случай, для обследования. Однако с мужчиной, как оказалось, все хорошо.
Спасатели ждали, пока снизится уровень воды / Фото ABC
Мужчину доставили в больницу на обследование / Фото ABC
Смотрите видео, как мужчина цеплялся за дерево:
Наводнение ранее накрыло часть Боснии и Герцеговины
Отметим, что недавно с мощными наводнениями столкнулась Босния и Герцеговина. 7 ноября спасатели усиленно работали сразу в 4 муниципалитетах. В населенных пунктах Отес, Бутмир, Райловац, Рельево и Трново затопило как жилые дома, так и промышленные предприятия. Постепенно ситуация нормализовалась.