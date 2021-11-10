Життя чоловіку врятувало дерево, за яке він чіплявся доти, доки йому на допомогу не прийшли рятувальники. Під ним весь цей час вирувала ріка Тодд.
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Рятувальники витягали потерпілого з допомогою тросу
Аби дістатись до чоловіка, знадобилось 6 годин. Рятувальники визволяли австралійця з допомогою троса – та й тоді, коли рівень води упав. Його затягли на пішохідний міст.
Я повинен сказати людям, коли дороги затоплені, будьте дуже обережні. Якщо ви не впевнені, не їдьте, якщо затоплено, забудьте. Як бачите, він зробив неправильний вибір,
– сказав виконувач обов'язків помічника комісара з регіональної та дистанційної поліції Крейг Лейдлоу.
Австралійця, який схоже народився у сорочці, таки доставили до лікарні – на всяк випадок, для обстеження. Проте з чоловіком, як виявилось, все гаразд.
Рятувальники чекали, поки знизиться рівень води / Фото ABC
Чоловіка доправили до лікарні на обстеження / Фото ABC
Дивіться відео, як чоловік чіплявся за дерево:
Повінь раніше накрила частину Боснії та Герцеговини
Зазначимо, що нещодавно з потужними повенями зіткнулась Боснія та Герцеговина. 7 листопада рятувальники посилено працювали одразу у 4 муніципалітетах. У населених пунктах Отес, Бутмір, Райловац, Рельєво та Трново затопило як житлові будинки, так і промислові підприємства. Поступово ситуація нормалізувалась.