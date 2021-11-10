Життя чоловіку врятувало дерево, за яке він чіплявся доти, доки йому на допомогу не прийшли рятувальники. Під ним весь цей час вирувала ріка Тодд.

Читайте також Розміром з грейпфрут: в Австралії випав рекордно великий град – вражаючі фото

Рятувальники витягали потерпілого з допомогою тросу

Аби дістатись до чоловіка, знадобилось 6 годин. Рятувальники визволяли австралійця з допомогою троса – та й тоді, коли рівень води упав. Його затягли на пішохідний міст.

Я повинен сказати людям, коли дороги затоплені, будьте дуже обережні. Якщо ви не впевнені, не їдьте, якщо затоплено, забудьте. Як бачите, він зробив неправильний вибір,

– сказав виконувач обов'язків помічника комісара з регіональної та дистанційної поліції Крейг Лейдлоу.

Австралійця, який схоже народився у сорочці, таки доставили до лікарні – на всяк випадок, для обстеження. Проте з чоловіком, як виявилось, все гаразд.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що в цьому регіоні Австралії очікують ще на опади. 10 листопада у першій половині дня вони були незначними, проте тоді знову повернулись грози та зливи.

Рятувальники чекали, поки знизиться рівень води / Фото ABC

Чоловіка доправили до лікарні на обстеження / Фото ABC

Дивіться відео, як чоловік чіплявся за дерево:

Повінь раніше накрила частину Боснії та Герцеговини

Зазначимо, що нещодавно з потужними повенями зіткнулась Боснія та Герцеговина. 7 листопада рятувальники посилено працювали одразу у 4 муніципалітетах. У населених пунктах Отес, Бутмір, Райловац, Рельєво та Трново затопило як житлові будинки, так і промислові підприємства. Поступово ситуація нормалізувалась.



