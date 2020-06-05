Австралиец выгнал со своего двора премьер-министра, который давал интервью: видео
В Австралии произошел курьезный случай с участием премьер-министра Скотта Моррисона. Политик давал интервью, стоя на частном придомовом участке. Из дома вышел хозяин и попросил покинуть его собственность.
Все началось с того, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проводил в режиме онлайн пресс-конференцию с участием членов парламента, сообщает Sky News Australia.
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Он зашел на газон на частной территории. Вдруг из дома вышел мужчина.
Можете сойти с травы, пожалуйста. Я только что газон засеял,
– сказал хозяин дома.
Премьер извинился, сделал несколько шагов назад. Моррисон также попросил прессу сойти с поляны. После этого он продолжил пресс-конференцию.
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