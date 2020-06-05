В Австралии произошел курьезный случай с участием премьер-министра Скотта Моррисона. Политик давал интервью, стоя на частном придомовом участке. Из дома вышел хозяин и попросил покинуть его собственность.

Все началось с того, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проводил в режиме онлайн пресс-конференцию с участием членов парламента, сообщает Sky News Australia.

Читайте также Без брюк, но в рубашке: депутат оконфузился на онлайн-дебатах с Европарламентом – видео

Он зашел на газон на частной территории. Вдруг из дома вышел мужчина.

Можете сойти с травы, пожалуйста. Я только что газон засеял,

– сказал хозяин дома.

Премьер извинился, сделал несколько шагов назад. Моррисон также попросил прессу сойти с поляны. После этого он продолжил пресс-конференцию.

Местный житель прогнал премьера Австралии со своего двора: смотрите видео