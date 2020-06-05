Австралієць вигнав зі свого подвір’я прем'єр-міністра, який давав інтерв'ю: відео
В Австралії трапився курйозний випадок за участю прем’єр-міністра Скотта Моррісона. Політик давав інтерв’ю, стоячи на приватній прибудинковій ділянці. З дому вийшов господар та попросив залишити його власність.
Усе почалося з того, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон проводив у режимі онлайн пресконференцію за участю членів парламенту, повідомляє Sky News Australia.
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Він зайшов на газон на приватній території. Раптом з будинку вийшов чоловік.
Можете зійти з трави, будь ласка. Я щойно газон засіяв,
– сказав господар дому.
Прем’єр вибачився, зробив кілька кроків назад. Моррісон також попросив пресу зійти з галявини. Після цього він продовжив пресконференцію.
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