В Австралії трапився курйозний випадок за участю прем’єр-міністра Скотта Моррісона. Політик давав інтерв’ю, стоячи на приватній прибудинковій ділянці. З дому вийшов господар та попросив залишити його власність.

Усе почалося з того, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон проводив у режимі онлайн пресконференцію за участю членів парламенту, повідомляє Sky News Australia.

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Він зайшов на газон на приватній території. Раптом з будинку вийшов чоловік.

Можете зійти з трави, будь ласка. Я щойно газон засіяв,

– сказав господар дому.

Прем’єр вибачився, зробив кілька кроків назад. Моррісон також попросив пресу зійти з галявини. Після цього він продовжив пресконференцію.

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