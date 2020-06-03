Ірландський депутат Люк Фланаган вийшов у відеозв'язок з Європарламентом, сидячи на ліжку без штанів.

У такому вигляді депутат взяв участь в сільськогосподарському комітеті Європейського парламенту. Про це повідомило видання Politico.

До слова У США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів: відео

На розстеленому ліжку та без штанів він активно обговорював питання виплат фермерам.

Згодом Люк Фланаган у своєму твіттері пояснив, що за дві хвилини до відеоконференції він повернувся з пробіжки.

"Вирішив одягнути сорочку, щоб виглядати респектабельно. Це спрацювало дуже добре. Сподіваюся, вам сподобалися мої ноги", – сказав Фланаган.

#CONFINAMIENTO

¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿ en paños menores??? para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?



‍♂️ Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVIDー19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY — Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020

У подібну ситуацію нещодавно потрапив й міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє. Під час свого виступу в ефірі одного з телеканалів його камера впала, і виявилось, що політик сидів лише в сорочці і трусах.