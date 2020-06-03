Без штанів, але в сорочці: депутат окунфузився на онлайн-дебатах з Європарламентом – відео
Ірландський депутат Люк Фланаган вийшов у відеозв'язок з Європарламентом, сидячи на ліжку без штанів.
У такому вигляді депутат взяв участь в сільськогосподарському комітеті Європейського парламенту. Про це повідомило видання Politico.
До слова У США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів: відео
На розстеленому ліжку та без штанів він активно обговорював питання виплат фермерам.
Згодом Люк Фланаган у своєму твіттері пояснив, що за дві хвилини до відеоконференції він повернувся з пробіжки.
"Вирішив одягнути сорочку, щоб виглядати респектабельно. Це спрацювало дуже добре. Сподіваюся, вам сподобалися мої ноги", – сказав Фланаган.
У подібну ситуацію нещодавно потрапив й міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє. Під час свого виступу в ефірі одного з телеканалів його камера впала, і виявилось, що політик сидів лише в сорочці і трусах.