У США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів: відео

Кореспондент американського телеканалу ABC Вілл Рів в умовах карантину працює з дому. В ефір ранкового шоу "Доброго ранку, Америко" він вийшов у піджаку, класичній сорочці й в трусах.

Курйозний випадок на американському телебаченні трапився, коли журналіст ABC Вілл Рів вийшов в ефір з дому, пише Fox News.

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Кореспонденту, мабуть, стало занадто комфортно працювати вдома, коли він з’явився на "Доброго ранку, Америко" без штанів,

– йдеться у повідомленні.

Журналіст вийшов в ефір у піджаку, класичній сорочці й в трусах. Він розповідав, як аптеки доставляють американцям ліки дронами через епідемію коронавірусу.

Пізніше журналіст почав виправдовуватися, пояснюючи, це були не труси, а шорти.

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До слова, у Сполучених Штатах ситуація з COVID-19 змінила формат виробництва відео контенту. Тепер багато ведучих працюють з дому. За словами самих журналістів, у телевізійників вимагають ідеальну верхню частину одягу, адже на камеру потрапляє саме вона.