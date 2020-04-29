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      В США журналист вышел в прямой эфир без штанов: видео

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      В США журналист вышел в прямой эфир без штанов: видео
      У США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів / Скриншот з відео

      Корреспондент американского телеканала ABC Уилл Рив в условиях карантина работает из дома. В эфир утреннего шоу "Доброе утро, Америка" он вышел в пиджаке, классической рубашке и в трусах.

      Курйозний випадок на американському телебаченні трапився, коли журналіст ABC Вілл Рів працював з дому, пише Fox News.

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      Кореспонденту, мабуть, стало занадто комфортно працювати вдома, коли він з’явився на "Доброго ранку, Америко" без штанів,
      – йдеться у повідомленні.

      Журналіст вийшов в ефір у піджаку, класичній сорочці й в трусах. Він розповідав, як аптеки доставляють американцям ліки дронами через епідемію коронавірусу.

      Пізніше журналіст почав виправдовуватися, пояснюючи, це були не труси, а шорти.

      У США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів: дивіться відео

      До слова, у Сполучених Штатах ситуація з COVID-19 змінила формат виробництва відео контенту. Тепер багато ведучих працюють з дому. За словами самих журналістів, у телевізійників вимагають ідеальну верхню частину одягу, адже на камеру потрапляє саме вона.

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Курьезные новости СМИ Новости США
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