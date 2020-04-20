Журналистка вышла в эфир из ванной, случайно сняв голого мужчину: фото
Репортер телеканала KCRA 3 Мелинда Меза, как и все американцы, находится дома на карантине из-за эпидемии коронавируса. Поэтому в эфир вышла из ванной комнаты. Пользователи заметили, что в кадр попал голый мужчина журналистки.
Женщина рассказывала, как ухаживать за волосами в домашних условиях.
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Для того, чтобы поделиться собственными секретами ухода, журналистка американского телеканала KCRA 3 Мелинда Меза вышла в эфир из ванной комнаты. Она на камеру объясняла и демонстрировала, как подровнять волосы.
Однако журналистка не заметила, что сняла мужчину, который в то время принимал душ. И пользователи в сети оказались наблюдательными. Поэтому голого мужчину в кадре заметили.
Некоторые посочувствовали женщине, ведь с нее будут насмехаться. Других курьезный инцидент насмешил.
Журналистка вышла в эфир из ванной, случайно сняв голого мужчину / Скриншот с видео
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