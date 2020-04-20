15:38
20 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Журналистка вышла в эфир из ванной, случайно сняв голого мужчину: фото

      - Читати новину українською
      Журналистка вышла в эфир из ванной, случайно сняв голого мужчину / Скриншот из видео

      Репортер телеканала KCRA 3 Мелинда Меза, как и все американцы, находится дома на карантине из-за эпидемии коронавируса. Поэтому в эфир вышла из ванной комнаты. Пользователи заметили, что в кадр попал голый мужчина журналистки.

      Женщина рассказывала, как ухаживать за волосами в домашних условиях.

      Читайте также На карантине с секс-куклой: Владимир Остапчук создал пародию на русскую песню

      Для того, чтобы поделиться собственными секретами ухода, журналистка американского телеканала KCRA 3 Мелинда Меза вышла в эфир из ванной комнаты. Она на камеру объясняла и демонстрировала, как подровнять волосы.

      Однако журналистка не заметила, что сняла мужчину, который в то время принимал душ. И пользователи в сети оказались наблюдательными. Поэтому голого мужчину в кадре заметили.

      Некоторые посочувствовали женщине, ведь с нее будут насмехаться. Других курьезный инцидент насмешил.


      Журналистка вышла в эфир из ванной, случайно сняв голого мужчину / Скриншот с видео

      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Коронавирус COVID-19 СМИ Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 08:03 Социальная дистанция: что это и как надолго может затянуться
      Світлана Попова
      сегодня , 06:05 Новости о коронавирусе 19 апреля: вспышка из-за Вербного воскресенья, здоровье мэра Монастыриска
      Вероніка Климська