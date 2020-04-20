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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка: фото

      - Читать новость на русском
      Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка / Скриншот з відео

      Репортерка телеканалу KCRA 3 Мелінда Меза, як і всі американці, перебуває вдома на карантині через епідемію коронавірусу. Тому в ефір вийшла з ванної кімнати. Користувачі помітили, що у кадр потрапив голий чоловік журналістки.

      Жінка розповідала, як доглядати за волоссям у домашніх умовах.

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      Для того, аби поділитися власними секретами догляду, журналістка американського телеканалу KCRA 3 Мелінда Меза вийшла в ефір з ванної кімнати. Вона на камеру пояснювала та демонструвала, як підрівняти волосся.

      Однак репортерка не помітила, що зняла чоловіка, який у той час приймав душ. Та користувачі у мережі виявилися спостережливими. Тому голого чоловіка в кадрі помітили.

      Дехто поспівчував жінці, адже з неї глузуватимуть. Інших курйозний інцидент насмішив.


      Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка / Скриншот з відео

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Курйозні новини ЗМІ Новини США
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