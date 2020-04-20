Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка: фото

Репортерка телеканалу KCRA 3 Мелінда Меза, як і всі американці, перебуває вдома на карантині через епідемію коронавірусу. Тому в ефір вийшла з ванної кімнати. Користувачі помітили, що у кадр потрапив голий чоловік журналістки.

Жінка розповідала, як доглядати за волоссям у домашніх умовах.

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Для того, аби поділитися власними секретами догляду, журналістка американського телеканалу KCRA 3 Мелінда Меза вийшла в ефір з ванної кімнати. Вона на камеру пояснювала та демонструвала, як підрівняти волосся.

Однак репортерка не помітила, що зняла чоловіка, який у той час приймав душ. Та користувачі у мережі виявилися спостережливими. Тому голого чоловіка в кадрі помітили.

Дехто поспівчував жінці, адже з неї глузуватимуть. Інших курйозний інцидент насмішив.



Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка / Скриншот з відео