Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка: фото
Репортерка телеканалу KCRA 3 Мелінда Меза, як і всі американці, перебуває вдома на карантині через епідемію коронавірусу. Тому в ефір вийшла з ванної кімнати. Користувачі помітили, що у кадр потрапив голий чоловік журналістки.
Жінка розповідала, як доглядати за волоссям у домашніх умовах.
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Для того, аби поділитися власними секретами догляду, журналістка американського телеканалу KCRA 3 Мелінда Меза вийшла в ефір з ванної кімнати. Вона на камеру пояснювала та демонструвала, як підрівняти волосся.
Однак репортерка не помітила, що зняла чоловіка, який у той час приймав душ. Та користувачі у мережі виявилися спостережливими. Тому голого чоловіка в кадрі помітили.
Дехто поспівчував жінці, адже з неї глузуватимуть. Інших курйозний інцидент насмішив.
Журналістка вийшла в ефір з ванної, випадково знявши голого чоловіка / Скриншот з відео
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