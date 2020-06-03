Без штанов, но в рубашке: депутат оконфузился на онлайн-дебатах с Европарламентом – видео
Ирландский депутат Люк Фланаган вышел в видеосвязь с Европарламентом, сидя на кровати без штанов.
У такому вигляді депутат взяв участь в сільськогосподарському комітеті Європейського парламенту. Про це повідомило видання Politico.
До слова У США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів: відео
На розстеленому ліжку та без штанів він активно обговорював питання виплат фермерам.
Згодом Люк Фланаган у своєму твіттері пояснив, що за дві хвилини до відеоконференції він повернувся з пробіжки.
"Вирішив одягнути сорочку, щоб виглядати респектабельно. Це спрацювало дуже добре. Сподіваюся, вам сподобалися мої ноги", – сказав Фланаган.
У подібну ситуацію нещодавно потрапив й міністр у справах молоді та спорту Румунії Іонуц Строє. Під час свого виступу в ефірі одного з телеканалів його камера впала, і виявилось, що політик сидів лише в сорочці і трусах.