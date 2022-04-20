В Австралии арестовали организатора Z-автопробега Семена Бойкова

За организацию автопробега в поддержку войны России против Украины в Сиднее был арестован так называемый "атаман австралийских казаков" Семен Бойков.

Такую информацию сообщило издание EADaily. Об аресте Бойкова сообщила его жена в телеграм-канале AussieCossack.

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Известно, что Семен Бойков родился в городе Сиднее в семье русского православного священника. В ноябре 2011 года в кругу казаков в Сиднее был избран атаманом посольской австралийской станицы Забайкальского войскового казачьего общества.

Семен Бойков / РосСМИ

Мой муж только что был арестован полицией Бервуда! Мои руки трясутся, мое сердце плачет. Мой муж не нарушил ни одного закона! Семен был приглашен лично Фионой Мартин (член Палаты представителей Австралии – 24 канал) и был арестован. Сейчас он находится под стражей в полицейском участке,

– написала женщина.

Ранее сообщалось, что издание взяло интервью у организатора позорного автопробега, в котором он рассказал, как россияне отнеслись к "спецоперации" в Украине.

Сейчас известно, что Бойкова отпустили из-под стражи, поскольку в полиции недостаточно доказательств совершения преступления.

"Ни для кого не секрет, что мы проводим в Австралии очень жесткую пророссийскую политику", – отметил Семен Бойков.

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