Таку інформацію повідомило видання EADaily. Про арешт Бойкова повідомила його дружила у телеграм-каналі AussieCossack.

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Відомо, що Семен Бойков народився у місті Сіднеї у сім'ї російського православного священника. У листопаді 2011 року у колі козаків у Сіднеї був обраний отаманом посольської австралійської станиці Забайкальського військового козачого товариства.

Семен Бойков / РосЗМІ

Мій чоловік щойно був заарештований поліцією Бервуда! Мої руки трясуться, моє серце плаче. Мій чоловік не порушував жодного закону! Семен був запрошений особисто Фіоною Мартін (член Палати представників Австралії – 24 канал) і був заарештований. Наразі він перебуває під вартою в поліцейській дільниці,

– написала жінка.

Раніше повідомлялось, що видання взяло інтерв'ю в організатора ганебного автопробігу, в якому він розповів, як росіяни поставилися до "спецоперації" в Україні.

Наразі відомо, що Бойкова відпустили з-під варти, оскільки в поліції недостатньо доказів скоєння злочину.

"Ні для кого не секрет, що ми проводимо в Австралії дуже жорстку проросійську політику", – зазначив Семен Бойков.

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