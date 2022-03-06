В Австралии люди вышли с сине-желтой символикой, чтобы поддержать Украину: яркие фото и видео

В Австралии люди массово вышли на улицы, чтобы поддержать Украину. Участники мероприятия имели сине-желтую символику и плакаты.

Некоторые митингующие были одеты в украинские вышиванки и имели традиционные женские веночки на голове. Выразить свою поддержку Украине вышли жители города Брисбен.

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На опубликованных в сети фото и видео видно, что участниками мероприятия стали сотни людей. В руках у них были плакаты с лозунгами в поддержку Украины и призывами Кремлю немедленно прекратить войну.

В Австралии люди вышли поддержать украинцев: смотрите видео

Украинцев поддержали в Австралии / Фото Truexa News​

Украину поддержали в городе Брисбен: смотрите видео

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