Деякі мітингувальники навіть були одягнені в українські вишиванки та мали традиційні жіночі віночки на голові. Висловити свою підтримку Україні вийшли мешканці міста Брісбейн.

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На опублікованих у мережі фото та відео видно, що учасниками заходу стали сотні людей. У руках вони мали плакати із гаслами на підтримку України й закликами Кремлю негайно припинити війну.

В Австралії люди вийшли підтримати українців: дивіться відео

Українців підтримали в Австралії / Фото Truexa News

Україну підтримали у місті Брісбейн: дивіться відео

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