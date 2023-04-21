В Австралии призывают передать Украине похожие на F-16 истребители

Украина стремится получить западные истребители перед ожидаемым контрнаступлением, а также для того, чтобы закрыть небо от ракетных атак России. Пока Украина получала самолеты только от Польши и Словакии. Речь идет о советских МиГ-29, которые хоть и усилят Украину, но не помогут решить неотложные проблемы.

В Австралии призывают передать Украине около 40 законсервированных истребителей F/A-18 Hornets. Эти самолеты являются одной из последних модернизаций этой модели и похожи по характеристикам на F-16.

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Австралийские самолеты могут утилизировать

Австралия имеет несколько десятков боевых самолетов F/A-18A/B. Но проблема в том, что они не используются уже несколько лет и находятся в боксах для хранения.

Хотя The Drive пишет, что австралийские истребители в хорошем состоянии и были в значительной степени модернизированы до стандарта А++, что предоставляет им возможности новых F/A-18C. На самолеты была установлена модернизированная РЛС AN/APG-73.

В Минобороны Австралии не ответили на запрос журналистов по поводу истребителей. F/A-18 Hornets – это американские истребители, поэтому их реэкспорт зависит от решения США, как в случае с F-16.

Представитель Государственного департамента США в комментарии журналистам сказал, что "по политическим соображениям мы не можем комментировать или подтверждать конкретную потенциальную деятельность по лицензированию оборонной торговли".

Источники The Drive сообщают, что если самолеты Hornet не будут экспортированы, то их могут утилизировать.

Это характерно для австралийских ВВС, уничтоживших все самолеты старых моделей после списания. Поступить так с F/A-18 было бы позором, учитывая, что Украина очень нуждается в истребителях четвертого поколения,

– говорится в сообщении.

Следует отметить, что Австралия не единственная страна, утилизирующая оружие, которое теоретически могло бы пригодиться Украине. Например, Швейцария утилизирует 60 оборонных систем "Рапира".

Издание подсчитало, что к концу этого десятилетия на рынке будут около сотни бортов F/A-18. Дело в том, что Финляндия, Швейцария, Испания и Канада переходят на новые типы самолетов. Известно, что Финляндия отклонила запрос по передаче самолетов украинской стороне.

The Drive отмечает, что учить украинских военных мог бы Корпус морской пехоты. Другим вариантом может быть создание зарубежной программы обучения для Украины вместе с другими странами, эксплуатирующими эти самолеты. Также на помощь может прийти частный сектор.

"Итак, принимая все это во внимание, истребители, в которых сейчас нуждается Украина, стоят на складе в Австралии. Эти самолеты очень нужны. Они должны быть немедленно переданы Украине, а также должна быть разработана скорейшая программа переподготовки экипажей для того, чтобы F/A -18 как можно скорее появились на украинских аэродромах с экипажами, готовыми их эксплуатировать и обслуживать", – резюмируют журналисты The Drive.

Украина хочет получить F-16