В результате инцидента девочка получила тяжелые травмы и умерла в больнице. Трагическое событие произошло в городе Брисбен в воскресенье, 8 августа.
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Родственники начали сбор средств, чтобы оплатить похороны. Также супруги просят не давить на них относительно возвращения на работу.
Никакими словами нельзя описать страдания, которые переживают Джейкоб и Симона. Жизнь дочери оборвалась гораздо быстрее, чем кто-либо из нас ожидал,
– поделились родные.
Мэр города Адриан Шринер приказал расследовать нападения птиц в парке.
- По его словам, жалобы людей будут рассматривать работники специального совета.
Нападения животных на людей: что известно
- Возле берегов Иордании в Красном море едва не произошла настоящая трагедия. Во время катания на параплане на одного из отдыхающих напала акула.
- В Запорожье 2 августа бродячая собака напала на местную жительницу. Из-за сильных укусов животных, пострадавшая женщина умерла в карете скорой помощи.
- В городе Саппоро, на севере Японии, по жилому району 18 июня разгуливал бурый медведь. Дикое животное успело ранить 4 человек, пока его не ликвидировали.
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